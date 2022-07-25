Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов

26 июля 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Перегрузки в самолете способствуют развитию аэроотита, сказал Владимир Зайцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за перепадов давления во время перелетов может возникнуть аэроотит. Это заболевание может перерасти в гнойный средний отит или даже вторичный гнойный менингит, то есть воспаление мозговых оболочек. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Аэроотит — это воспаление слуховой трубы и среднего уха, но полученное в следствии перелета. Вариант первый — походит бесследно и само. Вариант второй — при помощи прописанных лекарств. Третий — в клинике проводят процедуры, которые выравнивают давление, снимают воспаление в слуховой трубе. Четвертый вариант — когда все плохо и лечение почти не помогает. В среднем ухе развивается гнойный процесс и барабанную перепонку разрывает. Это острый гнойный средний отит. Иногда эта барабанная перепонка не имеет тенденции к зарастанию», — рассказал Владимир Зайцев. В худшем случае гнойный процесс может устремиться к мозгу, отметил врач. «Гноя настолько много, что он разрывает барабанную перепонку и вытекает через слуховой проход. Тогда пациенту становится легче. Если этого не произошло, то он может попасть на уровень головного мозга. Это очень плохо. Это уже вторичный гнойный менингит, то есть воспаление мозговых оболочек», — объяснил отоларинголог. Зайцев назвал тех, кто в большей степени подвержен этим заболеваниям. «Нужно смотреть, есть ли у человека проблемы носового дыхания, отек носоглотки, слизистые выделения, аденоиды, летит ли он простуженным. Чем больше таких состояний, тем рисков у человека больше. Имеет значение и то, как пилот ведет самолет. Чем резче нагрузки, тем хуже ему самому и пассажирам. Поэтому, если на следующий день после перелета ухо не отложило, нужно идти ко врачу. Никакая зубная боль в сравнение не идет с ней», — добавил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за перепадов давления во время перелетов может возникнуть аэроотит. Это заболевание может перерасти в гнойный средний отит или даже вторичный гнойный менингит, то есть воспаление мозговых оболочек. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Аэроотит — это воспаление слуховой трубы и среднего уха, но полученное в следствии перелета. Вариант первый — походит бесследно и само. Вариант второй — при помощи прописанных лекарств. Третий — в клинике проводят процедуры, которые выравнивают давление, снимают воспаление в слуховой трубе. Четвертый вариант — когда все плохо и лечение почти не помогает. В среднем ухе развивается гнойный процесс и барабанную перепонку разрывает. Это острый гнойный средний отит. Иногда эта барабанная перепонка не имеет тенденции к зарастанию», — рассказал Владимир Зайцев. В худшем случае гнойный процесс может устремиться к мозгу, отметил врач. «Гноя настолько много, что он разрывает барабанную перепонку и вытекает через слуховой проход. Тогда пациенту становится легче. Если этого не произошло, то он может попасть на уровень головного мозга. Это очень плохо. Это уже вторичный гнойный менингит, то есть воспаление мозговых оболочек», — объяснил отоларинголог. Зайцев назвал тех, кто в большей степени подвержен этим заболеваниям. «Нужно смотреть, есть ли у человека проблемы носового дыхания, отек носоглотки, слизистые выделения, аденоиды, летит ли он простуженным. Чем больше таких состояний, тем рисков у человека больше. Имеет значение и то, как пилот ведет самолет. Чем резче нагрузки, тем хуже ему самому и пассажирам. Поэтому, если на следующий день после перелета ухо не отложило, нужно идти ко врачу. Никакая зубная боль в сравнение не идет с ней», — добавил собеседник URA.RU.