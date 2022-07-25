В Зауралье самый большой разрыв между богатыми и бедными в УрФО

В Курганской области проживает меньше всего в УрФО представителей среднего класса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский экономист прокомментировал рейтинг регионов по численности среднего класса, в котором Курганская область заняла последнее место среди регионов Уральского федерального округа с показателем в 5,1%. Это самый большой разрыв между богатым и бедным населением. Об этом URA.RU рассказал Павел Никифоров, председатель комиссии по экономической политике общественной молодежной палаты IV созыва.

«В целом, данные цифры показывают разрыв между состоятельными и бедными гражданами. С точки зрения экономического подхода, средний класс — это круг людей, которые получают зарплату, могут выплатить кредиты, оплатить ежемесячные покупки в магазине, съездить в отпуск, позволить себе платную медицину, при этом у них остается еще сумма в среднем равная двум-трем либо минимальным оплатам труда (МРОТ), либо прожиточным минимумам», — объяснил Никифоров.

По данным рейтинга, составленного РИА Новости на основе статистики за 2021 и 2022 года, доля среднего класса от общей численности населения в Курганской области составляет 5,1%. В соседних регионах показатели больше: в Челябинской области — 10,1%, в Свердловской области — 10,6%, в Тюменской области — 15,8%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 28,5%, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 46,6%. В рейтинге рассматривались семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

Ранее URA.RU писало, что с 1 июня величина прожиточного минимума в Курганской области составит 13 085 рублей, в расчете для трудоспособного населения — 14 263 руб., для пенсионеров — 11 253 руб., для детей — 13 101 руб. Вместе с этим в регионе увеличится размер социальных выплат.