Зеленский сменил командующего спецоперациями, Киев готовит теракт. Главное к вечеру 25 июля

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, воронка, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
СБУ планирует взорвать емкости с гексаном в Славянске ради провокации, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Хоренко на пост командующего Силами специальных операций ВСУ. По сведениям Минобороны РФ, украинские власти завершили подготовку провокации на масложировом комбинате в Славянске с применением сильнодействующих отравляющих веществ. URA.RU приводит главные события спецоперации на Украине к вечеру 25 июля.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Ее основными целями были заявлены освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Хоренко на пост командующего Силами специальных операций ВСУ. По сведениям Минобороны РФ, украинские власти завершили подготовку провокации на масложировом комбинате в Славянске с применением сильнодействующих отравляющих веществ. URA.RU приводит главные события спецоперации на Украине к вечеру 25 июля. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Ее основными целями были заявлены освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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