СБУ планирует взорвать емкости с гексаном в Славянске ради провокации, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Хоренко на пост командующего Силами специальных операций ВСУ. По сведениям Минобороны РФ, украинские власти завершили подготовку провокации на масложировом комбинате в Славянске с применением сильнодействующих отравляющих веществ. URA.RU приводит главные события спецоперации на Украине к вечеру 25 июля.
- Владимир Зеленский назначил Виктора Хоренко на пост командующего Силами специальных операций ВСУ. Ранее эту должность занимал Григорий Галаган.
- Киевский режим завершил подготовку провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. По сведениям Минобороны РФ, сотрудники СБУ планируют взорвать емкости с гексаном на масложировом комбинате в Славянске. Жителям города и близлежащих населенных пунктов рекомендовали незамедлительно принять меры защиты.
- Российские военные уничтожили базу с РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
- На Украину прибыли британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров. Их максимальная дальность стрельбы составляет 13,7 км.
- Сотрудники ФСБ сорвали операцию Вооруженных сил Украины по угону нескольких самолетов ВКС России. По данным ФСБ, эту операцию курировали спецслужбы стран НАТО. Украинские силовики пытались подкупить российских летчиков и обещали отправить их жен в страны Европы. Кроме того, в операции участвовал главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев.
- Подразделения Народной милиции ЛНР полностью освободили Углегорскую ТЭС в Донецкой народной республике от украинских боевиков. Территория станции полностью блокирована.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Ее основными целями были заявлены освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.
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