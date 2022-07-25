Спустя пару дней после рейда полиции бизнесмены вернули торговые точки на Плотинку (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Полиция Екатеринбурга не смогла победить «Анапу 90-х» на Плотинке. В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшийся вечером по центру столицы Урала. На центральную набережную вернулись продавцы алкогольного мороженного, сладкой ваты, кваса, «кальянов в стакане» и аттракционы «лопни шарик».

«Старания полиции и общественников, пару дней назад устроивших здесь рейд с арестом имущества у нелегальных предпринимателей, прошли зря. Уже вечером понедельника на Плотинку вернулись все торговцы», — рассказал журналист агентства.

Один из продавцов мерцающих воздушных шаров, заметивший, что его фотографируют, с любопытством спросил: «Что, красиво?» Однако быстро сообразив, что дело может быть вовсе не в красоте, испуганно переспросил: «Или вы из полиции?» За прилавками с алкогольным мороженым и «кальянами в стакане» стоят совсем молодые люди и девушки, на вид им явно нет 18 лет. Разговаривать с корреспондентом они отказались.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 12 июля после часового обхода по центру города решил кардинально изменить обстановку: избавиться от торговых точек и аттракционов, стоящих на Плотинке. Мэр также остался недоволен гудением бензогенераторов, которыми пользуются мелкие коммерсанты. Изменения коснутся даже замков, которые оставляют молодожены на ограждениях. Изначально их хотели срезать, но пообещали подумать над вопросом. В итоге мэр пришел к тому, что центр города похож на «Анапу 90-х». «С этим (прилавками и аттракционами — прим. ред) точно надо порядок наводить. Это а-ля 90-е, Анапа», — оценил Орлов.

После визита мэра полиция занялась решением проблемы с нелегальными бизнесменами, которые заполонили центр Екатеринбурга. Полиция вместе с общественниками очистила центр города от них. Данный рейд был повторным, в первый раз полиция предупредила нелегалов о том, чтобы они уходили.

Никто не воспринял слова полицейских, тогда им пришлось действовать — отбирать имущество. «Одни реагируют нормально, а другие не понимают, что у них забирают то, чем они занимались незаконно. Надо понимать, что центр Екатеринбурга — не базар, а место, где должны культурно отдыхать граждане и гости города», — отметил общественник Дмитрий Чукреев, участвовавший в рейде.

Бизнесмены спустя пару дней после рейда полиции вернули на Плотинку торговые и развлекательные точки Фото: Антон Макеев © URA.RU

За многими прилавками с алкоголем стоят несовершеннолетние Фото: Антон Макеев © URA.RU

Многие продавцы отказались разговаривать с журналистом URA.RU Фото: Антон Макеев © URA.RU

Фото: Антон Макеев © URA.RU

Фото: Антон Макеев © URA.RU

Мэр Орлов недоволен тем, что нелегалы устроили из центра города «Анапу 90-х» Фото: Антон Макеев © URA.RU

Фото: Антон Макеев © URA.RU

Фото: Антон Макеев © URA.RU

Фото: Антон Макеев © URA.RU

Фото: Антон Макеев © URA.RU

Фото: Антон Макеев © URA.RU