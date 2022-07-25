Судимый зауралец, у которого нашли наркотики, оказался невиновен

Изготовитель запрещенного вещества был пойман в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2022» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном районе (Курганская область) полицейские изъяли в доме у местного жителя наркотики, а также оборудование для их приготовления. По словам 32-летнего ранее судимого мужчины, запрещенное вещество изготовил брат хозяина дома, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«У ранее судимого 32-летнего зауральца найдены приспособления для приготовления гашишного масла, а также наркотическое средство. Со слов мужчины, запрещенное вещество без его ведома изготовил брат хозяина дома — 24-летний житель села Глядянское», — написано на сайте ведомства.

Молодой человек также был задержан полицейскими и в ходе разбирательства признал свою вину. От медосвидетельствования оба отказались, в результате — были привлечены к административной ответственности. В отношении изготовителя возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до 3 лет. На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.

URA.RU писало ранее о том, что в Кургане арестовали двух подозреваемых в продаже наркотиков. У них было изъято более 90 граммов мефедрона. Также, корреспонденты агентства сообщали о том, что сотрудники полиции задержали жителя Курганской области, который спрятал мешки с наркотиками под одеждой, привязав их веревками к ногам.