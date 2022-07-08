Сотрудники полиции задержали жителя Курганской области, который спрятал мешки с наркотиками под одеждой, привязав их веревками. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«41-летний ранее судимый за аналогичное преступление гражданин собрал более 220 граммов каннабиса и спрятал мешки под одеждой, привязав их веревками к ногам. Однако такая конспирация не помогла злоумышленнику уйти от ответственности. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан полицейскими в тот момент, когда нес каннабис домой», — написано на сайте ведомства.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным УМВД по Курганской области, за пять месяцев этого года полицейские выявили 688 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Раскрыто 539 преступлений. За этот период осуждены 50 наркосбытчиков, из них 39 совершили преступления по групповой квалификации.
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