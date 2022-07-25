Лосиха резко выбежала на дорогу и устроила ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь с 25 на 26 июля на 347 километре Московского тракта мужчина по дороге в Екатеринбург, попал в ДТП, сбив лосиху. Из-за столкновения у машины срезало крышу, а у водителя рассекло голову. Об этом корреспонденту URA.RU сообщило ИА «Ночные новости».

«Мужчина, управляя ВАЗ-2114, на 347 километре Московского тракта сбил лосиху, резко выбежавшую на проезжую часть. В результате ДТП у машины срезало крышу, у водителя рассекло голову», — рассказали журналисты. Животное погибло на месте.

Водитель ВАЗ-2114 двигался по автодороге и на пути догнал Skoda. По словам водителя иномарки, он решил пропустить ВАЗ, поэтому перестроился в правый ряд. После обгона водитель ВАЗа начал набирать скорость. Но в этот момент слева на проезжую часть выскочила лосиха. Водитель, не успев среагировать, сбил животное, которого от удара отбросило в кювет.

Из-за ДТП у машины срезало крышу, водителю рассекло голову. Молодые люди, ехавшие на иномарке, остановились, вызвали спасателей и оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. Прибывшие сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину с черепно-мозговой травмой и открытой раной головы. Водитель ВАЗ-2114 ехал вместе с кошкой, которая после аварии сбежала в лес.

Ранее URA.RU писало о ДТП, которое также устроил выбежавший лось. Из-за него пострадали четыре человека.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»