15 июля 2022

На свердловской трассе лось устроил ДТП и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в районе часа ночи 16 июля Фото:

Авария с участием лося и двух машин произошла ночью 16 июля на 46-м километре дороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск (Свердловская область). Животное вышло на трассу и попало под колеса машины. Машина, в свою очередь, выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«34-летний водитель автомобиля Skoda Fabia допустил наезд на лося, находящегося на проезжей части, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Spectra под управлением 27-летней женщины», — говорится в сообщении инспекторов. В результате ДТП лось погиб, машины получили значительные повреждения, а четверо человек — два водителя и пассажиры обеих иномарок — госпитализированы.

Инспекторы выяснили, что в Skoda Fabia находилась семья, которая ехала на дачу в Южаково. Водитель и пассажир Kia Spectra ехали домой в Ирбит. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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Авария с участием лося и двух машин произошла ночью 16 июля на 46-м километре дороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск (Свердловская область). Животное вышло на трассу и попало под колеса машины. Машина, в свою очередь, выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «34-летний водитель автомобиля Skoda Fabia допустил наезд на лося, находящегося на проезжей части, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Spectra под управлением 27-летней женщины», — говорится в сообщении инспекторов. В результате ДТП лось погиб, машины получили значительные повреждения, а четверо человек — два водителя и пассажиры обеих иномарок — госпитализированы. Инспекторы выяснили, что в Skoda Fabia находилась семья, которая ехала на дачу в Южаково. Водитель и пассажир Kia Spectra ехали домой в Ирбит. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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