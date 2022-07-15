На свердловской трассе лось устроил ДТП и погиб. Фото

16 июля 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Авария произошла в районе часа ночи 16 июля Фото: УГИБДД по Свердловской области Авария с участием лося и двух машин произошла ночью 16 июля на 46-м километре дороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск (Свердловская область). Животное вышло на трассу и попало под колеса машины. Машина, в свою очередь, выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «34-летний водитель автомобиля Skoda Fabia допустил наезд на лося, находящегося на проезжей части, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Spectra под управлением 27-летней женщины», — говорится в сообщении инспекторов. В результате ДТП лось погиб, машины получили значительные повреждения, а четверо человек — два водителя и пассажиры обеих иномарок — госпитализированы. Инспекторы выяснили, что в Skoda Fabia находилась семья, которая ехала на дачу в Южаково. Водитель и пассажир Kia Spectra ехали домой в Ирбит. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Авария с участием лося и двух машин произошла ночью 16 июля на 46-м километре дороги Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск (Свердловская область). Животное вышло на трассу и попало под колеса машины. Машина, в свою очередь, выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «34-летний водитель автомобиля Skoda Fabia допустил наезд на лося, находящегося на проезжей части, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Spectra под управлением 27-летней женщины», — говорится в сообщении инспекторов. В результате ДТП лось погиб, машины получили значительные повреждения, а четверо человек — два водителя и пассажиры обеих иномарок — госпитализированы. Инспекторы выяснили, что в Skoda Fabia находилась семья, которая ехала на дачу в Южаково. Водитель и пассажир Kia Spectra ехали домой в Ирбит. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.