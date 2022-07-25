Минстрой РФ предложил включить в тарифы ЖКХ новые затраты

26 июля 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

Минстрой хочет включить в тарифы ЖКХ затраты на цифровую инфраструктуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минстрой РФ предложил включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные источники. «Расходы на создание и обслуживание „цифровой инфраструктуры“, в том числе программ, сайтов и „технических средств“, предлагается включать в тариф на тепло и воду. Минстрой направил соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства», — пишет газета « Коммерсант» . Как следует из материала, в ведомстве отметили, что возможность включать в инвестиционные программы компаний «IT-мероприятия, включая умные системы учета. Там указали, что поправки «не повлияют на величину тарифов на такие услуги для россиян, так как индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства». Однако в федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан. Там отметили, что возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена законодательством РФ, где установлено обосновать такую необходимость. Ранее сообщалось, что управляющие компании (УК) в России могут лишиться права самостоятельно назначать цены на свои услуги по содержанию и ремонту домов, так как тарифы хотят унифицировать. Такая рекомендация Минстрою и Минэкономразвития содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минстрой РФ предложил включать расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры в тарифы ЖКХ. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные источники. «Расходы на создание и обслуживание „цифровой инфраструктуры“, в том числе программ, сайтов и „технических средств“, предлагается включать в тариф на тепло и воду. Минстрой направил соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства», — пишет газета «Коммерсант». Как следует из материала, в ведомстве отметили, что возможность включать в инвестиционные программы компаний «IT-мероприятия, включая умные системы учета. Там указали, что поправки «не повлияют на величину тарифов на такие услуги для россиян, так как индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства». Однако в федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан. Там отметили, что возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена законодательством РФ, где установлено обосновать такую необходимость. Ранее сообщалось, что управляющие компании (УК) в России могут лишиться права самостоятельно назначать цены на свои услуги по содержанию и ремонту домов, так как тарифы хотят унифицировать. Такая рекомендация Минстрою и Минэкономразвития содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ.