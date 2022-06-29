Управляющим компаниям запретят взвинчивать цены на услуги ЖКХ

30 июня 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

УК лишат права назначать цены на услуги по содержанию и ремонту домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управляющие компании (УК) в России могут лишиться права самостоятельно назначать цены на свои услуги по содержанию и ремонту домов, так как тарифы хотят унифицировать. Такая рекомендация Минстрою и Минэкономразвития содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ. «В России могут разработать методику по формированию стоимости работ и услуг управляющих компаний по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. Также в числе рекомендаций Минстрою и Минэку содержатся запрет на предпринимательскую деятельность по управлению домами главам обанкротившихся УК, предоставление жилищным организациям льготных кредитов на покупку инновационного оборудования и специальной коммунальной техники, а также открытие в учебных заведениях профильных направлений подготовки кадров для УК. Ранее стало известно, что плату за содержание и ремонт домов хотят индексировать без дополнительного согласования с собственниками квартир. Сообщалось, что Минстрой рассмотрит возможность таких изменений в законодательстве РФ. Также россиян предупреждали о повышении цен на коммунальные услуги с 1 июля. С начала месяца тарифы на ЖКУ возрастут на 3,2-6,5%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Управляющие компании (УК) в России могут лишиться права самостоятельно назначать цены на свои услуги по содержанию и ремонту домов, так как тарифы хотят унифицировать. Такая рекомендация Минстрою и Минэкономразвития содержится в проекте решения по итогам совещания Совета по вопросам стройки и ЖКХ при Совете Федерации РФ. «В России могут разработать методику по формированию стоимости работ и услуг управляющих компаний по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. Также в числе рекомендаций Минстрою и Минэку содержатся запрет на предпринимательскую деятельность по управлению домами главам обанкротившихся УК, предоставление жилищным организациям льготных кредитов на покупку инновационного оборудования и специальной коммунальной техники, а также открытие в учебных заведениях профильных направлений подготовки кадров для УК. Ранее стало известно, что плату за содержание и ремонт домов хотят индексировать без дополнительного согласования с собственниками квартир. Сообщалось, что Минстрой рассмотрит возможность таких изменений в законодательстве РФ. Также россиян предупреждали о повышении цен на коммунальные услуги с 1 июля. С начала месяца тарифы на ЖКУ возрастут на 3,2-6,5%.