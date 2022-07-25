25 июля 2022

Силовики показали, на каких схемах обмана тюменцы теряют миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, мелочь, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Под разными предлогами тюменцев обманули на 17 миллионов рублей Фото:

В Тюменской области за прошедшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, каким образом граждан обманули в общей сумме на 17 миллионов рублей.

«За минувшую неделю от рук мошенников пострадало 75 жителей. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 17 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. По их словам, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, покупателями или продавцами товаров и услуг, а также родственниками и знакомыми потерпевших.

Далее мошенники сообщали предлоги для перевода сумм. Такими в ведомстве назвали:

  • — произошло несанкционированное снятие денежных средств;
  • — оформлен кредит;
  • — заблокирован банковский счет;
  • — взломан личный кабинет;
  • — родственник попал в ДТП;
  • — обещан высокий доход.

Рекордной суммой за неделю оказалось похищение 4 миллионов рублей, когда пользователя одного из банков уведомили о несанкционированном списании денег. Его попросили перевести деньги на безопасный счет, после чего злоумышленники исчезли вместе с деньгами. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что мошенники оказывают сильное психологические давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы, а сроки ограничены.

URA.RU также рассказывало о крупном случае мошенничества, когда пенсионерка поверила лжеследователю и отдала ему свои сбережения. Тогда злоумышленники убедили пострадавшую, что ее дочь попала в серьезную аварию.

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В Тюменской области за прошедшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, каким образом граждан обманули в общей сумме на 17 миллионов рублей. «За минувшую неделю от рук мошенников пострадало 75 жителей. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 17 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. По их словам, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, покупателями или продавцами товаров и услуг, а также родственниками и знакомыми потерпевших. Далее мошенники сообщали предлоги для перевода сумм. Такими в ведомстве назвали: Рекордной суммой за неделю оказалось похищение 4 миллионов рублей, когда пользователя одного из банков уведомили о несанкционированном списании денег. Его попросили перевести деньги на безопасный счет, после чего злоумышленники исчезли вместе с деньгами. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что мошенники оказывают сильное психологические давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы, а сроки ограничены. URA.RU также рассказывало о крупном случае мошенничества, когда пенсионерка поверила лжеследователю и отдала ему свои сбережения. Тогда злоумышленники убедили пострадавшую, что ее дочь попала в серьезную аварию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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