Силовики показали, на каких схемах обмана тюменцы теряют миллионы

Под разными предлогами тюменцев обманули на 17 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области за прошедшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 75 жителей. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, каким образом граждан обманули в общей сумме на 17 миллионов рублей.

«За минувшую неделю от рук мошенников пострадало 75 жителей. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 17 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. По их словам, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, покупателями или продавцами товаров и услуг, а также родственниками и знакомыми потерпевших.

Далее мошенники сообщали предлоги для перевода сумм. Такими в ведомстве назвали:

— произошло несанкционированное снятие денежных средств;

— оформлен кредит;

— заблокирован банковский счет;

— взломан личный кабинет;

— родственник попал в ДТП;

— обещан высокий доход.

Рекордной суммой за неделю оказалось похищение 4 миллионов рублей, когда пользователя одного из банков уведомили о несанкционированном списании денег. Его попросили перевести деньги на безопасный счет, после чего злоумышленники исчезли вместе с деньгами. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что мошенники оказывают сильное психологические давление, их речь грамотна, просьбы настойчивы, а сроки ограничены.

URA.RU также рассказывало о крупном случае мошенничества, когда пенсионерка поверила лжеследователю и отдала ему свои сбережения. Тогда злоумышленники убедили пострадавшую, что ее дочь попала в серьезную аварию.