Пожилая тюменка отдала лже-следователю 300 тысяч рублей. Видео

01 февраля 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Пожилая женщина пыталась спасти от тюрьмы дочь, которая якобы попала в аварию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсионерка из Тюмени поверила мошеннику, представившемуся следователем, и отдала ему свои сбережения — 310 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В полицию поступило сообщение от 82-летней тюменки. Она сообщила, что ей поступил звонок, женский голос прокричал в трубку: „Мама, я попала в ДТП, пострадала девушка, срочно нужны деньги“. Далее трубку взял мужчина и, назвавшись следователем, сообщил, что нужно заплатить 800 тысяч рублей, чтобы силовики не возбудили уголовное дело», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД региона. Пенсионерка готова была заплатить за то, чтобы ее дочь не посадили. Однако требуемой суммы у нее не было. Мошенник согласился взять столько, сколько есть. Тогда пожилая женщина передала подъехавшему таксисту 310 тысяч рублей. О том, что дочь не попадала в аварию, женщина узнала уже после. Преступников, обманувших тюменку, вскоре задержали. Ими оказались мужчины 1989 и 1993 года рождения. В схеме они выполняли роль курьеров, а полученные деньги переводили на счета сообщников. В этот раз сделать этого они не успели, и деньги вернули пострадавшей, а против тюменцев возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пенсионерка из Тюмени поверила мошеннику, представившемуся следователем, и отдала ему свои сбережения — 310 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В полицию поступило сообщение от 82-летней тюменки. Она сообщила, что ей поступил звонок, женский голос прокричал в трубку: „Мама, я попала в ДТП, пострадала девушка, срочно нужны деньги“. Далее трубку взял мужчина и, назвавшись следователем, сообщил, что нужно заплатить 800 тысяч рублей, чтобы силовики не возбудили уголовное дело», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД региона. Пенсионерка готова была заплатить за то, чтобы ее дочь не посадили. Однако требуемой суммы у нее не было. Мошенник согласился взять столько, сколько есть. Тогда пожилая женщина передала подъехавшему таксисту 310 тысяч рублей. О том, что дочь не попадала в аварию, женщина узнала уже после. Преступников, обманувших тюменку, вскоре задержали. Ими оказались мужчины 1989 и 1993 года рождения. В схеме они выполняли роль курьеров, а полученные деньги переводили на счета сообщников. В этот раз сделать этого они не успели, и деньги вернули пострадавшей, а против тюменцев возбудили уголовное дело о мошенничестве.