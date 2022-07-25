В Сургуте ищут виновных в разрушении дороги, которой всего год

26 июля 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

В Сургуте дорога, построенная по нацпроекту, начала рушиться через год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте администрация третью неделю решает, кто будет восстанавливать провалившуюся дорогу, возведенную в прошлом году по нацпроекту. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. «В настоящее время специалистами Управления капитального строительства и Дирекцией дорожного транспортного хозяйства города совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства ведутся работы по выявлению причин образовавшихся провалов на перекрестке улиц 30 лет Победы и Маяковского. После установления причины будет принято решение об устранении провала», — сообщили в департаменте. Дорога возводилась по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». И подрядчик должен ее отремонтировать по гарантийным обязательствам. Но есть вероятность, что причиной обрушения стала неправильная эксплуатация ливневой канализации. Если эта версия подтвердится, восстанавливать полотно придется коммунальщикам. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО второй год проваливается дорога, возведенная по нацпроекту. Историей уже заинтересовались депутаты окружной думы и попросили счетную палату Югры и другие окружные структуры подключиться к этой ситуации.

В Сургуте администрация третью неделю решает, кто будет восстанавливать провалившуюся дорогу, возведенную в прошлом году по нацпроекту. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. «В настоящее время специалистами Управления капитального строительства и Дирекцией дорожного транспортного хозяйства города совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства ведутся работы по выявлению причин образовавшихся провалов на перекрестке улиц 30 лет Победы и Маяковского. После установления причины будет принято решение об устранении провала», — сообщили в департаменте. Дорога возводилась по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». И подрядчик должен ее отремонтировать по гарантийным обязательствам. Но есть вероятность, что причиной обрушения стала неправильная эксплуатация ливневой канализации. Если эта версия подтвердится, восстанавливать полотно придется коммунальщикам. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО второй год проваливается дорога, возведенная по нацпроекту. Историей уже заинтересовались депутаты окружной думы и попросили счетную палату Югры и другие окружные структуры подключиться к этой ситуации.