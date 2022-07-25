25 июля 2022

В Сургуте ищут виновных в разрушении дороги, которой всего год

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, объезд на дороге, строительная техника, ремонт дороги, ремонтные работы
В Сургуте дорога, построенная по нацпроекту, начала рушиться через год Фото:

В Сургуте администрация третью неделю решает, кто будет восстанавливать провалившуюся дорогу, возведенную в прошлом году по нацпроекту. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута.

«В настоящее время специалистами Управления капитального строительства и Дирекцией дорожного транспортного хозяйства города совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства ведутся работы по выявлению причин образовавшихся провалов на перекрестке улиц 30 лет Победы и Маяковского. После установления причины будет принято решение об устранении провала», — сообщили в департаменте.

Дорога возводилась по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». И подрядчик должен ее отремонтировать по гарантийным обязательствам. Но есть вероятность, что причиной обрушения стала неправильная эксплуатация ливневой канализации. Если эта версия подтвердится, восстанавливать полотно придется коммунальщикам.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО второй год проваливается дорога, возведенная по нацпроекту. Историей уже заинтересовались депутаты окружной думы и попросили счетную палату Югры и другие окружные структуры подключиться к этой ситуации.

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В Сургуте администрация третью неделю решает, кто будет восстанавливать провалившуюся дорогу, возведенную в прошлом году по нацпроекту. Об этом URA.RU сообщили в департаменте массовых коммуникаций администрации Сургута. «В настоящее время специалистами Управления капитального строительства и Дирекцией дорожного транспортного хозяйства города совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства ведутся работы по выявлению причин образовавшихся провалов на перекрестке улиц 30 лет Победы и Маяковского. После установления причины будет принято решение об устранении провала», — сообщили в департаменте. Дорога возводилась по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». И подрядчик должен ее отремонтировать по гарантийным обязательствам. Но есть вероятность, что причиной обрушения стала неправильная эксплуатация ливневой канализации. Если эта версия подтвердится, восстанавливать полотно придется коммунальщикам. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО второй год проваливается дорога, возведенная по нацпроекту. Историей уже заинтересовались депутаты окружной думы и попросили счетную палату Югры и другие окружные структуры подключиться к этой ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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