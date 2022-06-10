Путин одобрил новый срок зампредседателя Курганского облсуда

Заместитель председателя Курганского областного суда по уголовным делам Андрей Роот получил продление полномочий от президента страны Владимира Путина. Соответствующий указ появился на сайте официальной правовой информации.
«Назначить на 6-летний срок полномочий: заместителем Курганского областного суда Роота Андрея Валерьевича», — информирует документ. Указ о назначении судей федеральных судов был подписан 10 июня.
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Заместитель председателя Курганского областного суда по уголовным делам Андрей Роот получил продление полномочий от президента страны Владимира Путина. Соответствующий указ появился на сайте официальной правовой информации. «Назначить на 6-летний срок полномочий: заместителем Курганского областного суда Роота Андрея Валерьевича», — информирует документ. Указ о назначении судей федеральных судов был подписан 10 июня. Полномочия Роота истекли в мае 2022 года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала переназначить его на занимаемую должность. Также в начале марта Путин назначил на 6-летний срок другого заместителя председателя облсуда, Ирину Литвинову. Кроме этого, в указе сообщается о назначении заместителя председателя Петуховского районного суда Курганской области. Им на ближайшие шесть лет стала районный судья Ольга Григорьева. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили конкурс на замещение должности председателя регионального суда. У нынешнего председателя Сергея Кабанькова истек срок полномочий.