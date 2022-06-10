Путин одобрил новый срок зампредседателя Курганского облсуда

11 июня 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

Зампредседателю Курганского областного суда продлили полномочия указом Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель председателя Курганского областного суда по уголовным делам Андрей Роот получил продление полномочий от президента страны Владимира Путина. Соответствующий указ появился на сайте официальной правовой информации. «Назначить на 6-летний срок полномочий: заместителем Курганского областного суда Роота Андрея Валерьевича», — информирует документ. Указ о назначении судей федеральных судов был подписан 10 июня. Полномочия Роота истекли в мае 2022 года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала переназначить его на занимаемую должность. Также в начале марта Путин назначил на 6-летний срок другого заместителя председателя облсуда, Ирину Литвинову. Кроме этого, в указе сообщается о назначении заместителя председателя Петуховского районного суда Курганской области. Им на ближайшие шесть лет стала районный судья Ольга Григорьева. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили конкурс на замещение должности председателя регионального суда. У нынешнего председателя Сергея Кабанькова истек срок полномочий. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Заместитель председателя Курганского областного суда по уголовным делам Андрей Роот получил продление полномочий от президента страны Владимира Путина. Соответствующий указ появился на сайте официальной правовой информации. «Назначить на 6-летний срок полномочий: заместителем Курганского областного суда Роота Андрея Валерьевича», — информирует документ. Указ о назначении судей федеральных судов был подписан 10 июня. Полномочия Роота истекли в мае 2022 года. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала переназначить его на занимаемую должность. Также в начале марта Путин назначил на 6-летний срок другого заместителя председателя облсуда, Ирину Литвинову. Кроме этого, в указе сообщается о назначении заместителя председателя Петуховского районного суда Курганской области. Им на ближайшие шесть лет стала районный судья Ольга Григорьева. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили конкурс на замещение должности председателя регионального суда. У нынешнего председателя Сергея Кабанькова истек срок полномочий.