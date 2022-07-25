25 июля 2022

Мэрия Тюмени раскрыла подробности фейерверка на Дне города-2022

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празднование дня 433 летия со дня основания города. Тюмень, салют, объятия, романтика, вечер, праздник, любовь
Мероприятие начнется 30 июля в 22 часа на набережной Туры Фото:

Праздничный фейерверк в честь 436-летия Тюмени будет состоять из двух актов. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Мероприятие начнется 30 июля в 22 часа на набережной Туры.

В первом акте представления небо озарит пиротехническая открытка, посвященная присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести». «Она выполняется на более низкой высоте, чем обычный фейерверк, с использованием интересных пиротехнических элементов и изображения фигур. „Читать“ поздравительную открытку можно будет целых пять минут», — рассказали в мэрии подробности.

Вторая часть шоу начнется после минутной паузы, необходимой для перенастройки оборудования. «Десятиминутный праздничный высокий фейерверк возвестит об официальном наступлении 436-летия лучшего города Земли», — добавили в администрации.

Ранее агентство писало, что в День города в Тюмени будут частично перекрыты центральные улицы города. Ограничения продлятся до 31 июля включительно.

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Праздничный фейерверк в честь 436-летия Тюмени будет состоять из двух актов. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Мероприятие начнется 30 июля в 22 часа на набережной Туры. В первом акте представления небо озарит пиротехническая открытка, посвященная присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести». «Она выполняется на более низкой высоте, чем обычный фейерверк, с использованием интересных пиротехнических элементов и изображения фигур. „Читать“ поздравительную открытку можно будет целых пять минут», — рассказали в мэрии подробности. Вторая часть шоу начнется после минутной паузы, необходимой для перенастройки оборудования. «Десятиминутный праздничный высокий фейерверк возвестит об официальном наступлении 436-летия лучшего города Земли», — добавили в администрации. Ранее агентство писало, что в День города в Тюмени будут частично перекрыты центральные улицы города. Ограничения продлятся до 31 июля включительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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