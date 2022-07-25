Мэрия Тюмени раскрыла подробности фейерверка на Дне города-2022

Мероприятие начнется 30 июля в 22 часа на набережной Туры Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Праздничный фейерверк в честь 436-летия Тюмени будет состоять из двух актов. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Мероприятие начнется 30 июля в 22 часа на набережной Туры.

В первом акте представления небо озарит пиротехническая открытка, посвященная присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести». «Она выполняется на более низкой высоте, чем обычный фейерверк, с использованием интересных пиротехнических элементов и изображения фигур. „Читать“ поздравительную открытку можно будет целых пять минут», — рассказали в мэрии подробности.

Вторая часть шоу начнется после минутной паузы, необходимой для перенастройки оборудования. «Десятиминутный праздничный высокий фейерверк возвестит об официальном наступлении 436-летия лучшего города Земли», — добавили в администрации.

Ранее агентство писало, что в День города в Тюмени будут частично перекрыты центральные улицы города. Ограничения продлятся до 31 июля включительно.