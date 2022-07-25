Пермяк спрыгнул с Коммунального моста в Каму

Спасатели достали из воды пермяка, прыгнувшего с моста Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми мужчина спрыгнул с Коммунального моста в Каму. О пермяке, который стоял за ограждением моста, сообщили в полицию очевидцы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«26 июля около 6 часов утра в дежурную часть поступило сообщение от очевидца о том, что за ограждением на Коммунальном мосту стоит мужчина. На место прибыли сотрудники полиции и другие экстренные службы. В дальнейшем гражданин спрыгнул с моста», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Из воды мужчину достали спасатели. Они передали его медикам, которые не выявили у горожанина каких-либо повреждений. После этого пермяк был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

В мае с Коммунального моста в Перми также спрыгнул мужчина. Спасти его не удалось. В том же месяце в Кунгуре спасателям пришлось выезжать на поиски молодого человека, прыгнувшего с моста в реку. Житель Прикамья был обнаружен погибшим лишь спустя несколько дней.