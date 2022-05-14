14 мая 2022
13 мая 2022

Пермские спасатели ищут в реке пропавшего молодого человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, пруд, купальный сезон, спасательная лодка
В Пермском крае спасатели ищут в реке человека Фото:

Спасательная служба Кунгурского округа Пермского края выехала на поиски пропавшего 21-летнего молодого человека. Об этом служба сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«14.05.2022 г. поступил звонок от оперативного дежурного о том, что требуется провести осмотр и поиск молодого человека (2000 г. р.) в русле речки Ириловка, по улице Детской, г. Кунгур. На место выехали спасатели и водолазная группа», — уточняют причину выезда спасатели. На месте водолазы произвели осмотр места с лодки и при помощи водолазного оборудования.

Вечерние субботние мероприятия остались безрезультатными. Поиск молодого человека продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с моста в воду упал молодой человек. Также в конце апреля из воды достали тело утонувшего в пермской реке маленького мальчика.

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Спасательная служба Кунгурского округа Пермского края выехала на поиски пропавшего 21-летнего молодого человека. Об этом служба сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «14.05.2022 г. поступил звонок от оперативного дежурного о том, что требуется провести осмотр и поиск молодого человека (2000 г. р.) в русле речки Ириловка, по улице Детской, г. Кунгур. На место выехали спасатели и водолазная группа», — уточняют причину выезда спасатели. На месте водолазы произвели осмотр места с лодки и при помощи водолазного оборудования. Вечерние субботние мероприятия остались безрезультатными. Поиск молодого человека продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с моста в воду упал молодой человек. Также в конце апреля из воды достали тело утонувшего в пермской реке маленького мальчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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