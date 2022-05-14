Пермские спасатели ищут в реке пропавшего молодого человека

15 мая 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

В Пермском крае спасатели ищут в реке человека Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Спасательная служба Кунгурского округа Пермского края выехала на поиски пропавшего 21-летнего молодого человека. Об этом служба сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «14.05.2022 г. поступил звонок от оперативного дежурного о том, что требуется провести осмотр и поиск молодого человека (2000 г. р.) в русле речки Ириловка, по улице Детской, г. Кунгур. На место выехали спасатели и водолазная группа», — уточняют причину выезда спасатели. На месте водолазы произвели осмотр места с лодки и при помощи водолазного оборудования. Вечерние субботние мероприятия остались безрезультатными. Поиск молодого человека продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с моста в воду упал молодой человек. Также в конце апреля из воды достали тело утонувшего в пермской реке маленького мальчика. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Спасательная служба Кунгурского округа Пермского края выехала на поиски пропавшего 21-летнего молодого человека. Об этом служба сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «14.05.2022 г. поступил звонок от оперативного дежурного о том, что требуется провести осмотр и поиск молодого человека (2000 г. р.) в русле речки Ириловка, по улице Детской, г. Кунгур. На место выехали спасатели и водолазная группа», — уточняют причину выезда спасатели. На месте водолазы произвели осмотр места с лодки и при помощи водолазного оборудования. Вечерние субботние мероприятия остались безрезультатными. Поиск молодого человека продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с моста в воду упал молодой человек. Также в конце апреля из воды достали тело утонувшего в пермской реке маленького мальчика.