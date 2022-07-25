Туристов приглашают в пермскую «кругосветку»

В «кругосветке» помимо походов на природу будут экскурсии по историческим местам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская турфирма предлагает желающим отправиться в шестидневное путешествие по Пермскому краю. За это время участники «кругосветки» посетят самые яркие достопримечательности региона. Информация появилась на сайте турфирмы «Солана».

«Наш край богат не только красивейшими реками с манящими сплавами. Зачем уезжать на разведку других территорий, когда у нас под боком есть такие удивительные места: какие-то из них на слуху, про какие-то что-то когда-то мы слышали, но знаем ли мы их на самом деле?» — пишут организаторы.

В программу тура включено посещение музея под открытым небом «Хохловка», экскурсия по чайной столице России Кунгуру и Кунгурской ледяной пещере. Туристы также поднимутся на Усьвинские столбы и погуляют среди Каменного города. Далее их ждут музеи Соликамска и обзорные экскурсии по историческим местам Чердыни и района. В конце — восхождение на Полюд и Ветлан.

Ночевать туристы будут в гостиницах. За пермскую «кругосветку» организаторы просят 30 950 рублей с человека. Ранее URA.RU сообщало, что эта же турфирма предлагает пермякам «трезвые» сплавы. Подразумевается, что у участников не должно быть с сбой никакого алкоголя.