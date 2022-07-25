Активист из ЯНАО помогает собирать деньги на реабилитацию ребенку

Ребенку из ЯНАО нужна помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мальчику из микрорайона Пурпе (Губкинский, ЯНАО) необходимы деньги на прохождения реабилитации после тяжелого течения инфекционного мононуклеоза. Информацию об этом с просьбой помочь семье ребенка разместил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» ямальский активист Алексей Шевцов.

«После сильнейшего стресса и тяжелого течения болезни у сына полностью пропало звукопроизношение, около года Илюша подпускал к себе только родителей, боялся каждого шороха, ужасно боялся всех окружающих. Затем мы через благотворительный фонд Ямине прошли выездную реабилитацию в Тарко-Сале, приезжали специалисты из центра Ангел, до этого неврологи ставили ему [ребенку] аутизм, задержку развития. Врачи центра на третий день реабилитации полностью опровергли аутизм», — говорится в сообщении на странице активиста.

Отмечается, что после первой реабилитации ребенок заговорил. А после начался коронавирус и родители не могли продолжать лечение. Сейчас семье Шпика необходимо собрать 82 тысяч рублей на дополнительное медикаментозное лечение. Основные процедуры ребенку уже оплатили родители и родственники.

Ранее сообщалось об еще одной семье из ЯНАО, которая собирала деньги на реабилитацию ребенка. Тогда после публикации URA.RU меценат из правительства региона закрыл сбор.

Реквизиты, чтобы помочь ребенку:

Карта мамы Сбербанк (Мир) — 2202 2007 5364 0604, Светлана Александровна П.

Телефоны для связи с родителями: Светлана — 89195517639, Владимир — 89824097844.