C мэрии Коркино требуют два миллиона за нападение псов на ребенка

Эта собака, по словам очевидцев, покусала школьницу Фото: читатель URA.RU © URA.RU

Прокуратура Коркино обратилась в суд иском к администрации района о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки, на которую в феврале напала стая бездомных собак. В мэрии требуют два миллиона рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«16 февраля утром стая бездомных собак напала на девочку, которая направлялась в школу. Ребенок получил множество тяжелых ран, девочке также моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

С учетом позиции законного представителя несовершеннолетней, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с мэрии двух миллионов рублей. Заявление находится на рассмотрении.

Стая собак напала на девочку в частном секторе. Ребенку буквально содрали скальп. Школьница чудом осталась жива и до сих пор проходит лечение в больнице.