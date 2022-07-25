25 июля 2022

C мэрии Коркино требуют два миллиона за нападение псов на ребенка

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Собаки, Коркино Челябинской области, собака
Эта собака, по словам очевидцев, покусала школьницу Фото:

Прокуратура Коркино обратилась в суд иском к администрации района о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки, на которую в феврале напала стая бездомных собак. В мэрии требуют два миллиона рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«16 февраля утром стая бездомных собак напала на девочку, которая направлялась в школу. Ребенок получил множество тяжелых ран, девочке также моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

С учетом позиции законного представителя несовершеннолетней, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с мэрии двух миллионов рублей. Заявление находится на рассмотрении.

Стая собак напала на девочку в частном секторе. Ребенку буквально содрали скальп. Школьница чудом осталась жива и до сих пор проходит лечение в больнице.

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Прокуратура Коркино обратилась в суд иском к администрации района о взыскании компенсации морального вреда в пользу девочки, на которую в феврале напала стая бездомных собак. В мэрии требуют два миллиона рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «16 февраля утром стая бездомных собак напала на девочку, которая направлялась в школу. Ребенок получил множество тяжелых ран, девочке также моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. С учетом позиции законного представителя несовершеннолетней, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с мэрии двух миллионов рублей. Заявление находится на рассмотрении. Стая собак напала на девочку в частном секторе. Ребенку буквально содрали скальп. Школьница чудом осталась жива и до сих пор проходит лечение в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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