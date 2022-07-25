25 июля 2022

В Курганской области продают дом с русской печью и хамамом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, старый дом, деревянный дом, сруб, пермский край, весна, хохловка, памятники архитектуры, музей деревянного зодчества
Владелец оценивает дом в 17 млн рублей Фото:

В деревне Шляпникова Курганской области продают деревянный одноэтажный дом за 17 миллионов рублей. Как написано в объявлении на сайте Cian, в доме есть хамам и настоящая русская печь.

«Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из жилого дома площадью 412 квадратных метров, отдельно стоящий дом, в котором соединены кухня и гостиная, плавно переходящая в развлекательный комплекс, два гостевых дома, зона барбекю с примыкающими к ней местами для парковки автомобилей. Общая площадь строений составляет 1300 квадратных метров», — написано в объявлении.

Также на территории есть аллея для цветника, огромная зона барбекю с печью из кирпича и крытая цветным поликарбонатом. В развлекательном комплексе есть хамам, выложенный мраморной плиткой, стены которого окантованы цветной мозаикой. Рядом находится зона бассейна площадью 15 квадратных метров. В одном из гостевых домов есть настоящая русская печь.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с уникальным камином. Автор объявления оценил коттедж и участок, расположенный в центре поселка Увал, в 17,5 млн рублей.

Площадь дома составляет 412 квадратных метров
Общая площадь всех строений составляет 1300 квадратных метров
Открытая зона барбекю с выложенной кирпичом печью
В одном из гостевых домов есть настоящая русская печь
Хамам, выложенный мраморной плиткой

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В деревне Шляпникова Курганской области продают деревянный одноэтажный дом за 17 миллионов рублей. Как написано в объявлении на сайте Cian, в доме есть хамам и настоящая русская печь. «Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из жилого дома площадью 412 квадратных метров, отдельно стоящий дом, в котором соединены кухня и гостиная, плавно переходящая в развлекательный комплекс, два гостевых дома, зона барбекю с примыкающими к ней местами для парковки автомобилей. Общая площадь строений составляет 1300 квадратных метров», — написано в объявлении. Также на территории есть аллея для цветника, огромная зона барбекю с печью из кирпича и крытая цветным поликарбонатом. В развлекательном комплексе есть хамам, выложенный мраморной плиткой, стены которого окантованы цветной мозаикой. Рядом находится зона бассейна площадью 15 квадратных метров. В одном из гостевых домов есть настоящая русская печь. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с уникальным камином. Автор объявления оценил коттедж и участок, расположенный в центре поселка Увал, в 17,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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