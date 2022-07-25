В Курганской области продают дом с русской печью и хамамом. Фото

26 июля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Владелец оценивает дом в 17 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В деревне Шляпникова Курганской области продают деревянный одноэтажный дом за 17 миллионов рублей. Как написано в объявлении на сайте Cian, в доме есть хамам и настоящая русская печь. «Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из жилого дома площадью 412 квадратных метров, отдельно стоящий дом, в котором соединены кухня и гостиная, плавно переходящая в развлекательный комплекс, два гостевых дома, зона барбекю с примыкающими к ней местами для парковки автомобилей. Общая площадь строений составляет 1300 квадратных метров», — написано в объявлении. Также на территории есть аллея для цветника, огромная зона барбекю с печью из кирпича и крытая цветным поликарбонатом. В развлекательном комплексе есть хамам, выложенный мраморной плиткой, стены которого окантованы цветной мозаикой. Рядом находится зона бассейна площадью 15 квадратных метров. В одном из гостевых домов есть настоящая русская печь. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с уникальным камином. Автор объявления оценил коттедж и участок, расположенный в центре поселка Увал, в 17,5 млн рублей. Площадь дома составляет 412 квадратных метров Фото с сайта Cian Общая площадь всех строений составляет 1300 квадратных метров Фото с сайта Cian Открытая зона барбекю с выложенной кирпичом печью Фото с сайта Cian В одном из гостевых домов есть настоящая русская печь Фото с сайта Cian Хамам, выложенный мраморной плиткой Фото с сайта Cian

В деревне Шляпникова Курганской области продают деревянный одноэтажный дом за 17 миллионов рублей. Как написано в объявлении на сайте Cian, в доме есть хамам и настоящая русская печь. «Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из жилого дома площадью 412 квадратных метров, отдельно стоящий дом, в котором соединены кухня и гостиная, плавно переходящая в развлекательный комплекс, два гостевых дома, зона барбекю с примыкающими к ней местами для парковки автомобилей. Общая площадь строений составляет 1300 квадратных метров», — написано в объявлении. Также на территории есть аллея для цветника, огромная зона барбекю с печью из кирпича и крытая цветным поликарбонатом. В развлекательном комплексе есть хамам, выложенный мраморной плиткой, стены которого окантованы цветной мозаикой. Рядом находится зона бассейна площадью 15 квадратных метров. В одном из гостевых домов есть настоящая русская печь. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают коттедж с уникальным камином. Автор объявления оценил коттедж и участок, расположенный в центре поселка Увал, в 17,5 млн рублей.