Свердловскую область накрыло мощной грозой. Видео, фото

26 июля 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы сообщают о мощной грозе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге и Свердловской области днем 26 июля началась сильная гроза. Темными грозовыми облаками затянуло небо над столицей Урала, Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Погода». «Сейчас идет дождь с грозой. В ближайшие 2 часа дождь не прекратится», — сказано в прогнозе сервиса. В социальных сетях свердловчане уже делятся кадрами надвигающейся непогоды. Ранее спасатели предупреждали о резком ухудшении погоды из-за грозы. В региональном управлении МЧС выпускали экстренное предупреждение о граде. Если вы засняли грозу или другие последствия непогоды, присылайте в бот нашего telegram-канала . Скрин: Яндекс.Погода Фото: telegram-канал «Свет» Фото: telegram-канал «Свет» Фото: telegram-канал «Екатское чтиво»

В Екатеринбурге и Свердловской области днем 26 июля началась сильная гроза. Темными грозовыми облаками затянуло небо над столицей Урала, Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Погода». «Сейчас идет дождь с грозой. В ближайшие 2 часа дождь не прекратится», — сказано в прогнозе сервиса. В социальных сетях свердловчане уже делятся кадрами надвигающейся непогоды. Ранее спасатели предупреждали о резком ухудшении погоды из-за грозы. В региональном управлении МЧС выпускали экстренное предупреждение о граде. Если вы засняли грозу или другие последствия непогоды, присылайте в бот нашего telegram-канала.