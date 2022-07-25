25 июля 2022

Свердловскую область накрыло мощной грозой. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ураган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
Екатеринбуржцы сообщают о мощной грозе Фото:

В Екатеринбурге и Свердловской области днем 26 июля началась сильная гроза. Темными грозовыми облаками затянуло небо над столицей Урала, Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Погода».

«Сейчас идет дождь с грозой. В ближайшие 2 часа дождь не прекратится», — сказано в прогнозе сервиса. В социальных сетях свердловчане уже делятся кадрами надвигающейся непогоды.

Ранее спасатели предупреждали о резком ухудшении погоды из-за грозы. В региональном управлении МЧС выпускали экстренное предупреждение о граде. Если вы засняли грозу или другие последствия непогоды, присылайте в бот нашего telegram-канала.

Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Екатеринбурге и Свердловской области днем 26 июля началась сильная гроза. Темными грозовыми облаками затянуло небо над столицей Урала, Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Погода». «Сейчас идет дождь с грозой. В ближайшие 2 часа дождь не прекратится», — сказано в прогнозе сервиса. В социальных сетях свердловчане уже делятся кадрами надвигающейся непогоды. Ранее спасатели предупреждали о резком ухудшении погоды из-за грозы. В региональном управлении МЧС выпускали экстренное предупреждение о граде. Если вы засняли грозу или другие последствия непогоды, присылайте в бот нашего telegram-канала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...