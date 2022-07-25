В Екатеринбурге и Свердловской области днем 26 июля началась сильная гроза. Темными грозовыми облаками затянуло небо над столицей Урала, Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Погода».
«Сейчас идет дождь с грозой. В ближайшие 2 часа дождь не прекратится», — сказано в прогнозе сервиса. В социальных сетях свердловчане уже делятся кадрами надвигающейся непогоды.
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В Екатеринбурге и Свердловской области днем 26 июля началась сильная гроза. Темными грозовыми облаками затянуло небо над столицей Урала, Асбестом, Ирбитом, Туринском и Тавдой. Такие данные предоставил сервис «Яндекс.Погода». «Сейчас идет дождь с грозой. В ближайшие 2 часа дождь не прекратится», — сказано в прогнозе сервиса. В социальных сетях свердловчане уже делятся кадрами надвигающейся непогоды. Ранее спасатели предупреждали о резком ухудшении погоды из-за грозы. В региональном управлении МЧС выпускали экстренное предупреждение о граде. Если вы засняли грозу или другие последствия непогоды, присылайте в бот нашего telegram-канала.