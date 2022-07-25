Пермяков просят помочь в поиске двух десятилетних мальчиков

Мальчики ушли гулять днем 25 июля и не вернулись (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми для поиска двух пропавших десятилетних мальчиков Романа Мурова и Даниила Ворончихина требуются волонтеры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила руководитель поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Котова.

«Поиски мальчиков не останавливаются ни на минуту. Ночью их искали 42 волонтера, сейчас осталось 34, часть из них нужно менять, люди не спали и сильно устали. Поиски проходят в городе, локации постоянно меняются из-за разной поступающей информации. Мальчики могут быть вдвоем, но есть вероятность, что они могли разделиться», — рассказала Ксения Котова. Желающие помочь могут в любое время присоединиться к поискам. Для этого нужно написать в группу «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в соцсети «ВКонтакте».

Информация о пропаже ребят появилась ночью 26 июля. Оба мальчика отправились днем на прогулку и не вернулись. Роман Муров вышел из дома по ул. Народовольческая, а Даниил Ворончихин — по ул. Запорожская. Оба парня живут на улице Народовольческая, в соседних домах.

Поиски мальчиков не останавливаются ни на минуту Группа «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» в социальной сети «ВКонтакте»