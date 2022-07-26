Место Эдуарда Росселя в Совфеде скоро станет вакантным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Кандидаты в губернаторы Свердловской области от оппозиционных партий назвали своих претендентов на место Эдуарда Росселя, который осенью гарантированно покинет Совет Федерации. Как рассказал URA.RU выдвиженец от ЛДПР, депутат заксобрания Александр Каптюг, в случае своей победы он выдвинет в сенаторы одного из своих коллег по реготделению партии.

По правилам, все участники губернаторских выборов должны назвать по три человека, которых в случае своей победы делегируют в сенаторы от Свердловской области. В итоге пост достанется только одному. Уже известно, что Эдуард Россель, ныне заседающий в Совфеде, осенью оставит эту работу. Губернатор Евгений Куйвашев предложил ему стать своим советником.

Тройку Каптюга составили его подопечные по областному отделению ЛДПР. В свой список кандидат включил журналистку, пресс-секретаря ячейки Кристину Рачкевич, ведущего юрисконсульта отделения Владимира Королькова и заместителя координатора по связям с муниципальными образованиями Алену Вяткину.

Кандидат от КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев также объявил своих претендентов в Совфед. В списке оказались три региональных депутата: бывший замначальника войсками Уральского округа Росгвардии генерал-лейтенант Тарас Исаков, Римма Скоморохова и Евгений Букреев.

Свою тройку огласил и депутат Госдумы, кандидат от «Новых людей» Александр Демин. Он предложил в Совет Федерации бизнесмен и филантропа Алексея Невьянцева, актера и телеведущего Ярослава Бородина и члена общественной палаты региона Татьяну Флеганову.

Ранее состав своих троек объявили депутат Госдумы от «Справедливой России» Андрей Кузнецов и губернатор Евгений Куйвашев, выдвинутый «Единой Россией». Ожидается, что в выборах примут участие пять перечисленных кандидатов. Голосование назначено на 11 сентября.