Оппозиция приготовила девять сменщиков сенатора Росселя. В списке — генерал, актер и журналистка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Демидовская премия. Екатеринбург, россель эдуард, портрет
Место Эдуарда Росселя в Совфеде скоро станет вакантным Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

Кандидаты в губернаторы Свердловской области от оппозиционных партий назвали своих претендентов на место Эдуарда Росселя, который осенью гарантированно покинет Совет Федерации. Как рассказал URA.RU выдвиженец от ЛДПР, депутат заксобрания Александр Каптюг, в случае своей победы он выдвинет в сенаторы одного из своих коллег по реготделению партии.

По правилам, все участники губернаторских выборов должны назвать по три человека, которых в случае своей победы делегируют в сенаторы от Свердловской области. В итоге пост достанется только одному. Уже известно, что Эдуард Россель, ныне заседающий в Совфеде, осенью оставит эту работу. Губернатор Евгений Куйвашев предложил ему стать своим советником.

Новость по теме
Куйвашев назвал трех сменщиков сенатора Росселя. Инсайд URA.RU подтвердился

Тройку Каптюга составили его подопечные по областному отделению ЛДПР. В свой список кандидат включил журналистку, пресс-секретаря ячейки Кристину Рачкевич, ведущего юрисконсульта отделения Владимира Королькова и заместителя координатора по связям с муниципальными образованиями Алену Вяткину.

Кандидат от КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев также объявил своих претендентов в Совфед. В списке оказались три региональных депутата: бывший замначальника войсками Уральского округа Росгвардии генерал-лейтенант Тарас Исаков, Римма Скоморохова и Евгений Букреев.

Свою тройку огласил и депутат Госдумы, кандидат от «Новых людей» Александр Демин. Он предложил в Совет Федерации бизнесмен и филантропа Алексея Невьянцева, актера и телеведущего Ярослава Бородина и члена общественной палаты региона Татьяну Флеганову.

Ранее состав своих троек объявили депутат Госдумы от «Справедливой России» Андрей Кузнецов и губернатор Евгений Куйвашев, выдвинутый «Единой Россией». Ожидается, что в выборах примут участие пять перечисленных кандидатов. Голосование назначено на 11 сентября.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Кандидаты в губернаторы Свердловской области от оппозиционных партий назвали своих претендентов на место Эдуарда Росселя, который осенью гарантированно покинет Совет Федерации. Как рассказал URA.RU выдвиженец от ЛДПР, депутат заксобрания Александр Каптюг, в случае своей победы он выдвинет в сенаторы одного из своих коллег по реготделению партии. По правилам, все участники губернаторских выборов должны назвать по три человека, которых в случае своей победы делегируют в сенаторы от Свердловской области. В итоге пост достанется только одному. Уже известно, что Эдуард Россель, ныне заседающий в Совфеде, осенью оставит эту работу. Губернатор Евгений Куйвашев предложил ему стать своим советником. Тройку Каптюга составили его подопечные по областному отделению ЛДПР. В свой список кандидат включил журналистку, пресс-секретаря ячейки Кристину Рачкевич, ведущего юрисконсульта отделения Владимира Королькова и заместителя координатора по связям с муниципальными образованиями Алену Вяткину. Кандидат от КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев также объявил своих претендентов в Совфед. В списке оказались три региональных депутата: бывший замначальника войсками Уральского округа Росгвардии генерал-лейтенант Тарас Исаков, Римма Скоморохова и Евгений Букреев. Свою тройку огласил и депутат Госдумы, кандидат от «Новых людей» Александр Демин. Он предложил в Совет Федерации бизнесмен и филантропа Алексея Невьянцева, актера и телеведущего Ярослава Бородина и члена общественной палаты региона Татьяну Флеганову. Ранее состав своих троек объявили депутат Госдумы от «Справедливой России» Андрей Кузнецов и губернатор Евгений Куйвашев, выдвинутый «Единой Россией». Ожидается, что в выборах примут участие пять перечисленных кандидатов. Голосование назначено на 11 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...