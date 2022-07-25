Евгений Куйвашев назвал трех кандидатов в Совет Федерации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Новым сенатором от Свердловской области могут стать первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов или директор областного медколледжа Ирина Левина. Именно они вошли в список кандидатов, кого губернатор Евгений Куйвашев в случае своей победы на выборах делегирует в Совет Федерации. Об этом URA.RU сообщили в реготделении «Единой России».

Осенью Куйвашеву предстоит участвовать в губернаторских выборах. По правилам, каждый кандидат называет трех человек, кого в случае своей победы он делегирует в Совет Федерации. Пост в итоге займет кто-то один. Нынешнему сенатору Эдуарду Росселю не нашлось места в губернаторской тройке, и он покинет Совфед спустя 13 лет, о чем источники URA.RU предупреждали еще в июне.

«Евгений Куйвашев подал необходимые документы в избирательную комиссию Свердловской области для регистрации на выборах в качестве кандидата в губернаторы. Также был подан список кандидатов в Совет Федерации. В него вошли Ирина Левина, Алексей Орлов и Виктор Шептий», — рассказали в ячейке ЕР.

Из трех претендентов наибольшие шансы стать сенатором дают Шептию. В областном заксобрании его переход в Совфед называют практически решенным. Сам политик предлагал URA.RU дождаться официальной информации и не доверять преждевременным выводам. В 2017-м, в ходе предыдущих выборов, Куйвашев уже включал Шептия в свою тройку, но тогда сенаторское кресло досталось Росселю.

Попадание Орлова и Шептия в список еще месяц назад анонсировали источники URA.RU. В числе возможных кандидатов назывались и другие статусные лица: спикер заксобрания Людмила Бабушкина и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Однако в итоге выбор был сделан в пользу Левиной.