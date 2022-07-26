Диетолог Арзамасцев пояснил, к чему ведет злоупотребление арбузом

27 июля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

В арбузе очень много фруктозы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Арбуз содержит большое количество фруктозы, что при переедании приводит к появлению лишнего веса у человека. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-диетолог Евгений Арзамасцев. «Если человек разово будет есть большую порцию арбуза, то это будет минусом за счет того, что содержащаяся в ягоде фруктоза будет напрямую транспортироваться в жиры. Это будет отрицательно влиять и на углеводный обмен, и на работу печени. Если съедать небольшую порцию, то ничего глобального не будет, потому что фруктоза есть в любых фруктах, но арбуз часто употребляют в больших количествах. При избытке фруктозы, человек будет увеличиваться в весе», — сказал Евгений Арзамасцев. Диетолог отметил, что некоторые люди применяют арбузную диету, но она может быть опасна. «Фруктоза — это очень опасно. Люди об этом забывают. Даже есть арбузная диета и арбузные программы. Люди пытаются снижать вес, а по факту с точки зрения влияния на организм, это не очень здорово, потому что такая диета не сбалансирована и содержит большое количество фруктозы», — уточнил собеседник агентства. При этом в арбузе есть и положительные для здоровья вещества, рассказал Арзамасцев. «Польза есть, как и в любой ягоде. Но это не прям суперфуд. Арбуз содержит небольшое количество калия. Его не очень много, но он неплохо выводит лишнюю жидкость из организма. Важно понимать, что в арбузе присутствует приличное количество воды, и это положительно влияет на почки и водно-электролитный баланс в организме», — заключил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбуз содержит большое количество фруктозы, что при переедании приводит к появлению лишнего веса у человека. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-диетолог Евгений Арзамасцев. «Если человек разово будет есть большую порцию арбуза, то это будет минусом за счет того, что содержащаяся в ягоде фруктоза будет напрямую транспортироваться в жиры. Это будет отрицательно влиять и на углеводный обмен, и на работу печени. Если съедать небольшую порцию, то ничего глобального не будет, потому что фруктоза есть в любых фруктах, но арбуз часто употребляют в больших количествах. При избытке фруктозы, человек будет увеличиваться в весе», — сказал Евгений Арзамасцев. Диетолог отметил, что некоторые люди применяют арбузную диету, но она может быть опасна. «Фруктоза — это очень опасно. Люди об этом забывают. Даже есть арбузная диета и арбузные программы. Люди пытаются снижать вес, а по факту с точки зрения влияния на организм, это не очень здорово, потому что такая диета не сбалансирована и содержит большое количество фруктозы», — уточнил собеседник агентства. При этом в арбузе есть и положительные для здоровья вещества, рассказал Арзамасцев. «Польза есть, как и в любой ягоде. Но это не прям суперфуд. Арбуз содержит небольшое количество калия. Его не очень много, но он неплохо выводит лишнюю жидкость из организма. Важно понимать, что в арбузе присутствует приличное количество воды, и это положительно влияет на почки и водно-электролитный баланс в организме», — заключил специалист.