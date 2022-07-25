25 июля 2022

На пермских реках к концу сезона сплавов построят турстоянки

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы
Оборудованные турстоянки появятся в августе—сентябре Фото:

На реках Пермского края, по которым сплавляются туристы, появятся новые турстоянки. Правда, к концу сезона. Об этом сообщили на странице call-центре города Перми в соцсети «ВКонтакте».

«Новые турстоянки построят на сплавных реках в конце лета. Они будут установлены в августе—сентябре на популярных водных маршрутах на Вишерском, Усьвинском и Чусовском участке», — указали в call-центре со ссылкой на министерство природных ресурсов края.

Всего будет построено 17 туристических стоянок. Каждая будет оборудована местом для разведения костра, беседкой и лавочками. Конструкции будут выполнены из износостойких материалов. Стоит отметить, что как правило, сезон сплавов в Пермском крае заканчивается в августе, поэтому большинство туристов смогут оценить новые турстоянки уже только в следующем году.

Так будут выглядеть турстоянки

Ранее URA.RU сообщало, что турфирма предлагает туристам отправиться в пермскую «кругосветку». Это шестидневное путешествие по всему краю.

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На реках Пермского края, по которым сплавляются туристы, появятся новые турстоянки. Правда, к концу сезона. Об этом сообщили на странице call-центре города Перми в соцсети «ВКонтакте». «Новые турстоянки построят на сплавных реках в конце лета. Они будут установлены в августе—сентябре на популярных водных маршрутах на Вишерском, Усьвинском и Чусовском участке», — указали в call-центре со ссылкой на министерство природных ресурсов края. Всего будет построено 17 туристических стоянок. Каждая будет оборудована местом для разведения костра, беседкой и лавочками. Конструкции будут выполнены из износостойких материалов. Стоит отметить, что как правило, сезон сплавов в Пермском крае заканчивается в августе, поэтому большинство туристов смогут оценить новые турстоянки уже только в следующем году. Ранее URA.RU сообщало, что турфирма предлагает туристам отправиться в пермскую «кругосветку». Это шестидневное путешествие по всему краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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