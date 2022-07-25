На пермских реках к концу сезона сплавов построят турстоянки

Оборудованные турстоянки появятся в августе—сентябре Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На реках Пермского края, по которым сплавляются туристы, появятся новые турстоянки. Правда, к концу сезона. Об этом сообщили на странице call-центре города Перми в соцсети «ВКонтакте».

«Новые турстоянки построят на сплавных реках в конце лета. Они будут установлены в августе—сентябре на популярных водных маршрутах на Вишерском, Усьвинском и Чусовском участке», — указали в call-центре со ссылкой на министерство природных ресурсов края.

Всего будет построено 17 туристических стоянок. Каждая будет оборудована местом для разведения костра, беседкой и лавочками. Конструкции будут выполнены из износостойких материалов. Стоит отметить, что как правило, сезон сплавов в Пермском крае заканчивается в августе, поэтому большинство туристов смогут оценить новые турстоянки уже только в следующем году.

Так будут выглядеть турстоянки группа «Кол-центр города Перми» / vk.com

Ранее URA.RU сообщало, что турфирма предлагает туристам отправиться в пермскую «кругосветку». Это шестидневное путешествие по всему краю.