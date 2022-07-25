Метротрамвай Челябинска добавит ВВП страны 51 млрд

В Челябинске рассчитали экономический эффект работы метротрамвая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Консалтинговая компания «Авуар» в Челябинске рассчитала, что работа метротрамвая за все годы эксплуатации добавит ВВП России более 51 миллиарда рублей. Как следует из отчета «Авуара», специалисты провели транспортное моделирование трех вариантов расположения трасс метротрамвая.

«Прирост валового внутреннего продукта РФ в связи с экономией времени в пути составит 51 млрд 605 млн рублей. Специалисты компании оценили социально-экономические эффекты от реализации проекта „Строительство линии скоростного транспорта в Челябинске“», — сообщили URA.RU в «Авуаре».

Аналитики разделили реализацию на две стадии. На этапе инвестиций эффект составит 30 млрд рублей, на стадии эксплуатации — 21 миллиард. Строительные работы завершатся к 2026 году. Эксплуатационный период исследован до 2036 года.

Расчет вели для трех маршрутов. В ближайшее время АО «Мостотрест—3» представит четвертый вариант пути. Финансовый аудит для него также проведет «Авуар». После определения самого эффективного маршрута сведения о нем направят в региональное правительство для утверждения.

В июне минстрой РФ сообщил, что ежегодно метротрам будет перевозить по 75 миллионов пассажиров. Региону открыли инфраструктурную кредитную линию. В рамках нее область получит 73 миллиарда рублей. Эти деньги будут потрачены на два проекта: обновление трамвайной системы и запуск метротрамвая с его интеграцией в трамвайную сеть Челябинска.