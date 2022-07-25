25 июля 2022

Опасная секта из соседних регионов ищет последователей в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург-2016 - регата и йога, матушкина милена
Последователи секты практикуют цигун и энергетические медитации (архивное фото)

Курганцев привлекают в секту «Фалунь Дафа» [признана нежелательной в РФ] последователи движения из других регионов. Соответствующие буклеты жители города находят в почтовых ящиках. Об этом URA.RU рассказали в курганской епархии.

«Первыми о листовках от «Фалунь Дафа» нам сообщили священнослужители, которые обнаружили буклеты в почтовых ящиках. Листовка не региональная, она носит рекламный характер. В листовке указаны контактные телефоны в 30 городах, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске. Курганских телефонов в буклете нет. Секта также известна под названием «Фалуньгун», – уточняют в епархии.

Информацию о распространении листов URA.RU также подтвердил источник, связанный с духовными практиками. По его словам, до появления буклетов в Кургане не слышали про данную секту. В самих листовках организация жалуется за незаконное преследование в Китае, а также рассказывает об энергетических практиках.

По данным Генпрокуратуры РФ, семь организаций, связанных с сектой «Фалуньгун», признаны нежелательными на территории России с июля 2020 года. К ним относятся «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», «Коалиция по расследованию преследований в отношении Фалуньгун в Китае», «Друзья Фалуньгун» и другие.

До этого URA.RU писало, что в Кургане запретили проводить фестиваль психологических и духовных практик из-за опасного культа. На фестивале должен был присутствовать специалист по тета-хилингу. Данный культ связан с вариантом движения «Новая эра», который использует комплекс спецприемов для подавления воли человека и контроля его поведения.

буклет листовка
В листовках читателям предлагают достичь духовного совершенства, регулярно выполняя энергетические практики и упражнения из цигун
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Курганцев привлекают в секту «Фалунь Дафа» [признана нежелательной в РФ] последователи движения из других регионов. Соответствующие буклеты жители города находят в почтовых ящиках. Об этом URA.RU рассказали в курганской епархии. «Первыми о листовках от «Фалунь Дафа» нам сообщили священнослужители, которые обнаружили буклеты в почтовых ящиках. Листовка не региональная, она носит рекламный характер. В листовке указаны контактные телефоны в 30 городах, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске. Курганских телефонов в буклете нет. Секта также известна под названием «Фалуньгун», – уточняют в епархии. Информацию о распространении листов URA.RU также подтвердил источник, связанный с духовными практиками. По его словам, до появления буклетов в Кургане не слышали про данную секту. В самих листовках организация жалуется за незаконное преследование в Китае, а также рассказывает об энергетических практиках. По данным Генпрокуратуры РФ, семь организаций, связанных с сектой «Фалуньгун», признаны нежелательными на территории России с июля 2020 года. К ним относятся «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», «Коалиция по расследованию преследований в отношении Фалуньгун в Китае», «Друзья Фалуньгун» и другие. До этого URA.RU писало, что в Кургане запретили проводить фестиваль психологических и духовных практик из-за опасного культа. На фестивале должен был присутствовать специалист по тета-хилингу. Данный культ связан с вариантом движения «Новая эра», который использует комплекс спецприемов для подавления воли человека и контроля его поведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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