Пермяки собирают деньги матери погибшего защитника Луганска

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Общественники решили помочь матери погибшего в ЛНР пермяка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми собирают пожертвования для Ларисы Стефановской, матери добровольца Александра Стефановского, погибшего под Луганском в 2014 году. Об этом сообщается на странице общественника Виктора Коровкина в соцсети «ВКонтакте». Он объяснил, что средства планируется потратить на ремонт дома пермячки.

«Оргкомитет всероссийского патриотического проекта „Мать Добровольца“ по Пермскому краю, объявляет сбор средств, на частичный ремонт дома и благоустройство участка Ларисы Стефановской, матери Александра Стефановского (позывной „Мангуст“), погибшего в 2014 году», — написал общественник.

URA.RU рассказывало, что Стефановский погиб в августе 2014 года. У него остались жена и трое детей. В разведывательном батальоне, который возглавлял пермяк, находился Александр Григоренко — бывший депутат краевого заксобрания. В апреле этого года Григоренко вновь поехал на Украину в качестве контрактника.

В феврале президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация этой страны. Путин отметил, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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В Перми собирают пожертвования для Ларисы Стефановской, матери добровольца Александра Стефановского, погибшего под Луганском в 2014 году. Об этом сообщается на странице общественника Виктора Коровкина в соцсети «ВКонтакте». Он объяснил, что средства планируется потратить на ремонт дома пермячки. «Оргкомитет всероссийского патриотического проекта „Мать Добровольца“ по Пермскому краю, объявляет сбор средств, на частичный ремонт дома и благоустройство участка Ларисы Стефановской, матери Александра Стефановского (позывной „Мангуст“), погибшего в 2014 году», — написал общественник. URA.RU рассказывало, что Стефановский погиб в августе 2014 года. У него остались жена и трое детей. В разведывательном батальоне, который возглавлял пермяк, находился Александр Григоренко — бывший депутат краевого заксобрания. В апреле этого года Григоренко вновь поехал на Украину в качестве контрактника. В феврале президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация этой страны. Путин отметил, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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