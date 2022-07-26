Пермяки собирают деньги матери погибшего защитника Луганска

Общественники решили помочь матери погибшего в ЛНР пермяка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми собирают пожертвования для Ларисы Стефановской, матери добровольца Александра Стефановского, погибшего под Луганском в 2014 году. Об этом сообщается на странице общественника Виктора Коровкина в соцсети «ВКонтакте». Он объяснил, что средства планируется потратить на ремонт дома пермячки.

«Оргкомитет всероссийского патриотического проекта „Мать Добровольца“ по Пермскому краю, объявляет сбор средств, на частичный ремонт дома и благоустройство участка Ларисы Стефановской, матери Александра Стефановского (позывной „Мангуст“), погибшего в 2014 году», — написал общественник.

URA.RU рассказывало, что Стефановский погиб в августе 2014 года. У него остались жена и трое детей. В разведывательном батальоне, который возглавлял пермяк, находился Александр Григоренко — бывший депутат краевого заксобрания. В апреле этого года Григоренко вновь поехал на Украину в качестве контрактника.

В феврале президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация этой страны. Путин отметил, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.