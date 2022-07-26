За пару часов до смерти екатеринбурженка подралась с неизвестным. Видео

Накануне трагедии девушка ссорилась с молодым человеком Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбурженка, 25 июля выпавшая с верхних этажей жилого дома возле ТРЦ "Мегаполис", в последние часы жизни подралась с неизвестным молодым человеком. Момент драки в подъезде попал на запись с камеры видеонаблюдения, опубликованную в telegram-канале "4 канал".

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в черной футболке и красных шортах в подъезде держит погибшую за шею. Затем, зайдя в лифт, мужчина попытался ударить девушку и начал заламывать ей руки. На последнем кадре видно, что пара вышла на 21 этаже: девушка направилась к двери, которая ведет на общий балкон, а мужчина ушел в сторону квартир.

Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля в районе 23:00 возле ТЦ «Мегаполис» с верхних этажей жилого дома на Циолковского, 57 выпала девушка с дредами. Она погибла на месте. Как сообщили очевидцы, они заметили на улице двух молодых людей, которые ругались и дрались, а третий пытался их разнять. Затем девушка приземлилась на козырек "ВТБ Банка".