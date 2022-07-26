За пару часов до смерти екатеринбурженка подралась с неизвестным. Видео

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Накануне трагедии девушка ссорилась с молодым человеком

Екатеринбурженка, 25 июля выпавшая с верхних этажей жилого дома возле ТРЦ "Мегаполис", в последние часы жизни подралась с неизвестным молодым человеком. Момент драки в подъезде попал на запись с камеры видеонаблюдения, опубликованную в telegram-канале "4 канал".

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в черной футболке и красных шортах в подъезде держит погибшую за шею. Затем, зайдя в лифт, мужчина попытался ударить девушку и начал заламывать ей руки. На последнем кадре видно, что пара вышла на 21 этаже: девушка направилась к двери, которая ведет на общий балкон, а мужчина ушел в сторону квартир.

Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля в районе 23:00 возле ТЦ «Мегаполис» с верхних этажей жилого дома на Циолковского, 57 выпала девушка с дредами. Она погибла на месте. Как сообщили очевидцы, они заметили на улице двух молодых людей, которые ругались и дрались, а третий пытался их разнять. Затем девушка приземлилась на козырек "ВТБ Банка".

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Екатеринбурженка, 25 июля выпавшая с верхних этажей жилого дома возле ТРЦ "Мегаполис", в последние часы жизни подралась с неизвестным молодым человеком. Момент драки в подъезде попал на запись с камеры видеонаблюдения, опубликованную в telegram-канале "4 канал". На кадрах видно, как неизвестный мужчина в черной футболке и красных шортах в подъезде держит погибшую за шею. Затем, зайдя в лифт, мужчина попытался ударить девушку и начал заламывать ей руки. На последнем кадре видно, что пара вышла на 21 этаже: девушка направилась к двери, которая ведет на общий балкон, а мужчина ушел в сторону квартир. Ранее URA.RU сообщало, что 25 июля в районе 23:00 возле ТЦ «Мегаполис» с верхних этажей жилого дома на Циолковского, 57 выпала девушка с дредами. Она погибла на месте. Как сообщили очевидцы, они заметили на улице двух молодых людей, которые ругались и дрались, а третий пытался их разнять. Затем девушка приземлилась на козырек "ВТБ Банка".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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