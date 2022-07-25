Цена на сахар-песок с декабря прошлого года поднялась почти на 40% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Цены на потребительские товары в Тюменской области выросли в среднем на 8,6 процентов с декабря 2021 года. Соответствующие данные приводит Тюменьстат. Значительнее всего цена поднялась на сахар-песок и моющие средства.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания, по сравнению с декабрем 2021 года, более всего подорожал сахар-песок. Стоимость выросла на 37,9%. Среди непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на моющие и чистящие средства на 19,2%», — передает Тюменьстат.

Среди продуктов питания почти на 22 процента выросла цена на кондитерские изделия, на сыры почти на 16 процентов и на 15,7 процента выросла стоимость на крупы и бобовые. Подорожали также сливочное масло (+13,7%) и макаронные изделия (+13%). На молочную продукцию и молоко цена увеличилась на 12,6 процента, а на морепродукты и рыбу почти на 12 процентов. Алкогольные напитки подорожали почти на 11 процентов.

Среди непродовольственных товаров, помимо моющих средств, стоимость выросла на электротовары и бытовые приборы. Цена стала выше почти на 18 процентов. Поднялась стоимость на ткани (+14,5%) и на мебель (+9,8%). Медикаменты стали дороже на 7 процентов, табачные изделия на 5 процентов.

Ранее URA.RU писало о том, что жительница Тюмени обратилась к губернатору области Александру Моору с просьбой разобраться с ростом цен на продукты. По словам женщины, стоимость молока местного производства заметно выросла.

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