Жители Кургана выступили за кремацию Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Кургана в соцсети «ВКонтакте» бурно обсуждают нежелание похоронщиков строить крематорий. По словам местных жителей, он может стать хорошей заменой кладбищ, которых в регионе стало очень много.

«За крематорий всем телом! Не хотелось бы потом чтоб мое тело катали в другой город. А так простились и развеяли по ветру», — высказался пользователь Наталья Карнакова в группе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте». «У меня все знакомые не хотят, чтобы их ели черви. Я тоже не хочу», — написала Ольга Зверева. «Такой маленький город и столько кладбищ в черте города. Парк Победы разбит на костях, бывшее кладбище! Крематорий нужен! В мир иной уходят не всегда с безобидным диагнозом, а экология желает быть лучше», — возмутилась большим количеством кладбищ в группе «Типичный Курган» Людмила Ионина.

Некоторые курганцы в комментариях начали предлагать написать петицию, чтобы строительством крематория занялись местные власти. «Голосуем за крематорий, ибо хватит червей кормить и из земли один погост делать. Пусть [губернатор Курганской области Вадим] Шумков примет к сведенью, что многие жители Кургана за постройку крематория», — пишет Василий Бадиков.

Ранее URA.RU писало, что похоронщики не видят смысла в строительстве крематория в Курганской области. По словам председателя совета Союза похоронных организаций Курганской области Артура Пономарева, крематорий — дорогое удовольствие. К тому же, по его мнению, в регионе еще достаточно земли на кладбищах.

Скрин: соцсеть «ВКонтакте»

Скрин: соцсеть «ВКонтакте»

Скрин: соцсеть «ВКонтакте»

Скрин: соцсеть «ВКонтакте»

Скрин: соцсеть «ВКонтакте»

Скрин: соцсеть «ВКонтакте»