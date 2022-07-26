WE: Путин заставил Запад играть по своим правилам

Владимир Путин нашел «точки давления» на Европу, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Президент России Владимир Путин буквально заставляет Запад играть по российским правилам с помощью контроля над экспортом зерна из черноморских портов и поставками газа в Европу. Об этом в своей статье для Washington Examiner заявил обозреватель Том Роган.

«[Путин] стремится вывести своих противников из равновесия с помощью отрицаемых точек давления. Но конечная цель Путина непоколебима: он хочет, чтобы Запад поддался его трудному выбору», — считает автор. По его мнению, в качестве «точек давления» российский лидер выбрал контроль над экспортом украинского зерна и газовыми поставками в Европу.

«Даже если Россия будет идти на компромиссы на бумаге, она будет держать запасы зерна под постоянным риском. Путин хочет, чтобы Запад знал, что он может отозвать свою экспортную оливковую ветвь в любой момент», — пишет Роган.

Аналогичная ситуация происходит на энергетическом рынке. «Кризис нарастает, поскольку европейские державы борются с истощением запасов и ростом цен на газ. После катастрофического руководства бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель европейские страны позволили себе стать зависимыми от поставок энергоресурсов из России», — говорится в статье.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Путин может использовать демократию Запада в энергетической борьбе с ним. По мнению обозревателей, скачки цен на энергоносители могут подорвать политическую карьеру любого западного лидера.