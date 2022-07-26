В Курганской области остается последний район

На заседании облдумы депутаты рассмотрели законопроекты о преобразовании трех районов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Притобольный район в Курганской области остается последним, в котором пока не прошла муниципальная реформа. На внеочередном заседании облдумы депутаты приняли решения о преобразовании Варгашинского, Катайского и Далматовского района в округа. За законопроекты проголосовали в первом чтении, передает корреспондент URA.RU. Аналогичные преобразования, которые проходили в регионе ранее, не затронули эти районы.

«Проектом закона предлагается преобразовать путем объединений всех поселений, входящих в состав Варгашинского района, во вновь образованное муниципальное образование Варгашинский муниципальный округ. Комитет рассмотрел и предлагает принять указанные законопроект в первом чтении», — подчеркнул председатель комитета по региональной политике Вадим Шумков.

Аналогичные решения приняты в отношении Катайского и Далматовского районов. На заседании присутствовали главы муниципалитетов, которые планирует преобразовать. Депутаты не стали задавать им вопросов.

Ранее URA.RU писало, что власти Притобольного района в марте этого года предприняли вторую попытку провести муниципальную реформу. Однако население некоторых сельсоветов выступило против объединения, что является основанием для отмены реформы. По закону объединение не может состояться, если жители хотя бы двух сельсоветов высказались против. В прошлом году здесь уже пытались провести такую муниципальную реформу. Против нее проголосовали жители четырех сельсоветов.