Пермяки придумали, как заработать на проекте губернатора

Платные экскурсии будут проводить прямо в вагоне «пермского метро» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Платные экскурсии об истории Перми начнут проводить по маршруту «пермского метро» — кольцевой городской электрички, которую в конце апреля запустил губернатор Дмитрий Махонин. За полтора часа гид расскажет пассажирам о создании Пермского университета, железной дороги в Перми, Мотовилихинских заводах, гражданской войне и других исторических вехах, рассказал URA.RU автор проекта Игорь Серебренников.

«Удобно, что маршрут кольцевой. Мы здесь практически все знаковые объекты города проезжаем: Пермь-2 — это университет, история Мешкова, Пермь-1 — здесь вообще интересно, как железная дорога появилась, тут же завод Шпагина — что было, и что сейчас происходит, потом сразу же Мотовилихинские заводы… То есть поток истории здесь идет друг за другом, очень плотно», — поделился экскурсовод.

Собрать на первую экскурсию, которая состоится 7 мая, организаторы планируют около 20 человек, хотя заявок уже поступило больше. Стоимость путешествия — 300 рублей. Пока гиды решили работать самостоятельно — без договоренностей с Пермской пригородной компанией, которая занимается пригородными железнодорожными перевозками. «Пока нужно попробовать. Есть вариант, что мы один вагон забираем под себя, но мы что не будем пускать остальных людей в этот вагон…» — размышляет Серебренников, отмечая, что этот вопрос еще надо прорабатывать.

Кольцевой маршрут городской электрички торжественно запустили 30 апреля. В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Махонин и руководитель Свердловской железной дороги Иван Колесников. О запуске скоростного наземного метро глава региона объявил еще в 2020 году. Проект подразумевает два этапа. В рамках первого появился кольцевой маршрут, который соединил лево- и правобережную части Перми. Планируется также построить транспортно-пересадочный узел Пермь-II, проектирование которого уже началось. На втором этапе появятся Пермские диаметры — железнодорожные линии, связанные с Пермским кольцом. Реализация данного этапа рассчитана до 2030 года.

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