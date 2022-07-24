С идеологов Екатеринбурга сняли опалу ради переизбрания Куйвашева. Теперь они ждут денег

25 июля 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (слева) защищал Сергея Плахотина перед губернатором весь 2021 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Политический блок администрации Екатеринбурга, который в 2021 году окружение губернатора Евгения Куйвашева пыталось отстранить от выборов, получил карт-бланш на кампании по его переизбранию. Вице-мэр по связям с общественностью Сергей Плахотин самостоятелен в выработке политтехнологических решений, а при возникновении каких-либо вопросов обсуждает их напрямую с вице-губернатором по политике Олегом Чемезовым. При этом советник Куйвашева Ринат Хазеев в коммуникации не участвует. Об этом URA.RU сообщил источник в областной власти. В 2021-м, когда шли выборы в Госдуму и заксобрание, все было иначе: Хазеев убеждал шефа в некомпетентности Плахотина и добился его исключения из регионального предвыборного штаба. А затем, в разгар кампании, навязывал городским властям свою стратегию продвижения «Единой России» (иногда даже приходил на совещания в администрацию). И мэру Алексею Орлову постоянно приходилось вмешиваться в эти конфликты, доказывать Куйвашеву, что не зря назначил Плахотина своим замом. Несмотря на склоки, мэрия показала относительно нормальный результат на выборах — Екатеринбург попал в так называемую «зеленую» зону (города со средним и низким процентами голосов за ЕР оказались в «желтой» и «красной» зонах). Чемезов, назначенный вице-губернатором сразу после тех выборов, внедрил новую модель отношений: в мартовские довыборы в гордуму по двум округам он почти не вмешивался (хоть и держал ситуацию на контроле, регулярно встречаясь с Плахотиным и Орловым). В итоге — убедительная победа кандидатов от ЕР. Статья по теме Мэр Екатеринбурга защитил перед Куйвашевым своих идеологов «Чемезов и в этот раз, придя на городской штаб [по выборам Куйвашева], дал понять: как работать, вы знаете, поэтому лезть не буду. Сейчас выстроено так: Плахотин и [его друг, советник Орлова, политтехнолог Александр] Пирогов готовят стратегию мобилизации [бюджетников и екатеринбургских сторонников Куйвашева]. В резиденцию отправлена смета со всеми расчетами (обычный порядок), ответа пока вроде не было. Орлов ходит на областные штабы и транслирует подчиненным общие установки. Параллельно Плахотин на контакте с Чемезовым. А Хазеева в этой цепочке нет», — рассказал URA.RU собеседник в резиденции губернатора. Еще один источник, присутствующий на совещаниях, рассказал о некоей «примирительной встрече» Плахотина и Хазеева, прошедшей якобы не так давно. Оперативно узнать, была ли она в действительности, не удалось: Плахотин не стал отвечать на вопросы корреспондента по теме, а Хазеев не общается со СМИ. Чемезов также воздержался от комментариев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политический блок администрации Екатеринбурга, который в 2021 году окружение губернатора Евгения Куйвашева пыталось отстранить от выборов, получил карт-бланш на кампании по его переизбранию. Вице-мэр по связям с общественностью Сергей Плахотин самостоятелен в выработке политтехнологических решений, а при возникновении каких-либо вопросов обсуждает их напрямую с вице-губернатором по политике Олегом Чемезовым. При этом советник Куйвашева Ринат Хазеев в коммуникации не участвует. Об этом URA.RU сообщил источник в областной власти. В 2021-м, когда шли выборы в Госдуму и заксобрание, все было иначе: Хазеев убеждал шефа в некомпетентности Плахотина и добился его исключения из регионального предвыборного штаба. А затем, в разгар кампании, навязывал городским властям свою стратегию продвижения «Единой России» (иногда даже приходил на совещания в администрацию). И мэру Алексею Орлову постоянно приходилось вмешиваться в эти конфликты, доказывать Куйвашеву, что не зря назначил Плахотина своим замом. Несмотря на склоки, мэрия показала относительно нормальный результат на выборах — Екатеринбург попал в так называемую «зеленую» зону (города со средним и низким процентами голосов за ЕР оказались в «желтой» и «красной» зонах). Чемезов, назначенный вице-губернатором сразу после тех выборов, внедрил новую модель отношений: в мартовские довыборы в гордуму по двум округам он почти не вмешивался (хоть и держал ситуацию на контроле, регулярно встречаясь с Плахотиным и Орловым). В итоге — убедительная победа кандидатов от ЕР. «Чемезов и в этот раз, придя на городской штаб [по выборам Куйвашева], дал понять: как работать, вы знаете, поэтому лезть не буду. Сейчас выстроено так: Плахотин и [его друг, советник Орлова, политтехнолог Александр] Пирогов готовят стратегию мобилизации [бюджетников и екатеринбургских сторонников Куйвашева]. В резиденцию отправлена смета со всеми расчетами (обычный порядок), ответа пока вроде не было. Орлов ходит на областные штабы и транслирует подчиненным общие установки. Параллельно Плахотин на контакте с Чемезовым. А Хазеева в этой цепочке нет», — рассказал URA.RU собеседник в резиденции губернатора. Еще один источник, присутствующий на совещаниях, рассказал о некоей «примирительной встрече» Плахотина и Хазеева, прошедшей якобы не так давно. Оперативно узнать, была ли она в действительности, не удалось: Плахотин не стал отвечать на вопросы корреспондента по теме, а Хазеев не общается со СМИ. Чемезов также воздержался от комментариев.