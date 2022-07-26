Махонину показали, как бизнес спасает Пермский край от мусора

Губернатор Дмитрий Махонин оценил мощности предприятий по раздельному сбору мусора Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей поездки в Лысьвенский городской округ оценил мощности двух местных предприятий. Речь о мусоросортировочном комплексе ООО «Буматика» и компании «УралОмегаПласт», которые внедрили на производствах раздельный сбор отходов.

«Самая мощная на сегодня сортировочная линия в Прикамье — на комплексе экотехнопарка ООО „Буматика“. За год предприятие может разделять до 50 тонн мусора. Дмитрию Махонину сообщили, что планируется отсортировывать и направлять на переработку более 15 видов фракций. На линии для вторичной переработки будут отбирать стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Все ценные фракции отправят на переработку. А остатки спрессуют для захоронения на полигоне», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

В компании «УралОмегаПласт» занимаются приемом и переработкой пластиковой тары, пленки и пакетов. Вторсырье, если это позволяет технология, предприятие использует при изготовлении своей продукции, в том числе частей труб из полиэтилена. По итогам визита глава региона отметил, что в крае необходимо повысить объем заказов среди муниципальных образований на продукцию из вторсырья. По словам Махонина, это поддержит региональных производителей и стимулирует их к раздельному сбору отходов.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Махонин показал, как в Пермском крае добывают золото. Видео с пермского золотого месторождения глава региона разместил в своем telegram-канале.