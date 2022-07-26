«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте

Украинский «Нафтогаз» не смог выполнить обязательства по еврооблигациям
Крупнейшая государственная украинская энергетическая компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям „Нафтогаза“. Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК „Нафтогаз“ держателям еврооблигаций», — сообщается в telegram-канале компании.
В сообщении отмечается, что кабинет министров Украины не предоставил «Нафтогазу» разрешение на выполнение обязательств перед держателями еврооблигаций. Таким образом, правительство пошло на дефолт компании, объяснили представители «Нафтогаза».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»