В ХМАО топ-менеджер подал в суд на начальство после драки

27 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Участник потасовки Дмитрий Зайцев пытается через суд опротестовать выговор Фото: Анна Майорова © URA.RU Заместитель директора МАУ «Культура» в Урае (ХМАО) Дмитрий Зайцев подал в суд на руководство учреждения за выговор, который ему был сделан после драки с директором парка культуры и отдыха Русланом Уманцом. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Конечно, сама по себе драка директора парка культуры и отдыха с его куратором по линии местной власти — вещь из ряда вон выходящая. Но Зайцев пошел после этого еще дальше. Он подал в суд на руководство собственного учреждения в надежде оспорить вынесение выговора. Там даже есть какой-то сумма морального ущерба. В общем, продолжение истории не менее интересное, чем начало», — сообщил инсайдер. На сайте урайского городского суда подтверждается информация, что Зайцев является истцом по делу против МАУ «Культура». Собеседование по делу должно состояться 5 августа. В пресс-службе мэрии Урая заявили URA.RU, что оба участника конфликта обратились еще и в полицию. «Уполномоченный орган в рамках ведомственного контроля осуществлял внеплановую проверку МАУ „Культура“ на предмет соблюдения трудового законодательства. По итогам проверки сделан вывод: руководитель учреждения в сложившейся ситуации не предпринял мер по пресечению выявленных нарушений правил внутреннего трудового распорядка. В целом — конфликтная ситуация могла сложиться вследствие ненадлежащего контроля за соблюдением работниками дисциплины труда, а также по причине отсутствия мер по созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда; руководителю результаты контрольного мероприятия доведены», — прокомментировали в администрации Урая. Ранее URA.RU сообщало о произошедшем конфликте между высокопоставленными работниками бюджетной сферы Урая. Одним из виновных в потасовке в мэрии Урая считают и руководителя МАУ «Культура» Сергея Выродова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель директора МАУ «Культура» в Урае (ХМАО) Дмитрий Зайцев подал в суд на руководство учреждения за выговор, который ему был сделан после драки с директором парка культуры и отдыха Русланом Уманцом. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Конечно, сама по себе драка директора парка культуры и отдыха с его куратором по линии местной власти — вещь из ряда вон выходящая. Но Зайцев пошел после этого еще дальше. Он подал в суд на руководство собственного учреждения в надежде оспорить вынесение выговора. Там даже есть какой-то сумма морального ущерба. В общем, продолжение истории не менее интересное, чем начало», — сообщил инсайдер. На сайте урайского городского суда подтверждается информация, что Зайцев является истцом по делу против МАУ «Культура». Собеседование по делу должно состояться 5 августа. В пресс-службе мэрии Урая заявили URA.RU, что оба участника конфликта обратились еще и в полицию. «Уполномоченный орган в рамках ведомственного контроля осуществлял внеплановую проверку МАУ „Культура“ на предмет соблюдения трудового законодательства. По итогам проверки сделан вывод: руководитель учреждения в сложившейся ситуации не предпринял мер по пресечению выявленных нарушений правил внутреннего трудового распорядка. В целом — конфликтная ситуация могла сложиться вследствие ненадлежащего контроля за соблюдением работниками дисциплины труда, а также по причине отсутствия мер по созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда; руководителю результаты контрольного мероприятия доведены», — прокомментировали в администрации Урая. Ранее URA.RU сообщало о произошедшем конфликте между высокопоставленными работниками бюджетной сферы Урая. Одним из виновных в потасовке в мэрии Урая считают и руководителя МАУ «Культура» Сергея Выродова.