26 июля 2022

«Известия»: иностранцам запретят покупать землю в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Курятник. Курган, огород, дача, дачный участок
Иностранцам готовят ограничения на покупку земли в России Фото:

Иностранным гражданам и юрлицам из недружественных стран могут запретить покупать земельные участки на территории России. Об этом сказано в соответствующем законопроекте, который отправлен на проработку.

«Законопроект направлен на создание комплекса ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определенных зарубежных стран. […] Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран, которые традиционно работали в России, — заявил «Известиям» депутат Алексей Диденко, который является одним из авторов законопроекта.

Речь идет о запрете на приобретение права собственности на земельные участки для иностранных граждан и юрлиц из списка недружественных государств. Кроме того, рассматривается возможность ограничивать правительству оборот земли, находящейся в собственности субъектов из недружественных стран. Соответственно иностранцы и компании из этих государств не смогут ни покупать землю в РФ, ни продавать уже имеющуюся в собственности гражданам недружественных стран. При этом предлагаемые нововведения не позволяют изымать приобретенные ранее земельные участки.

Ранее на Украине разрешили принудительную конфискацию объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. Также на Украине разрешили забирать имущество за поддержку спецоперации РФ на Украине.

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Иностранным гражданам и юрлицам из недружественных стран могут запретить покупать земельные участки на территории России. Об этом сказано в соответствующем законопроекте, который отправлен на проработку. «Законопроект направлен на создание комплекса ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определенных зарубежных стран. […] Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран, которые традиционно работали в России, — заявил «Известиям» депутат Алексей Диденко, который является одним из авторов законопроекта. Речь идет о запрете на приобретение права собственности на земельные участки для иностранных граждан и юрлиц из списка недружественных государств. Кроме того, рассматривается возможность ограничивать правительству оборот земли, находящейся в собственности субъектов из недружественных стран. Соответственно иностранцы и компании из этих государств не смогут ни покупать землю в РФ, ни продавать уже имеющуюся в собственности гражданам недружественных стран. При этом предлагаемые нововведения не позволяют изымать приобретенные ранее земельные участки. Ранее на Украине разрешили принудительную конфискацию объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. Также на Украине разрешили забирать имущество за поддержку спецоперации РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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