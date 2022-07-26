«Известия»: иностранцам запретят покупать землю в России

27 июля 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Иностранцам готовят ограничения на покупку земли в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Иностранным гражданам и юрлицам из недружественных стран могут запретить покупать земельные участки на территории России. Об этом сказано в соответствующем законопроекте, который отправлен на проработку. «Законопроект направлен на создание комплекса ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определенных зарубежных стран. […] Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран, которые традиционно работали в России, — заявил «Известиям» депутат Алексей Диденко, который является одним из авторов законопроекта. Речь идет о запрете на приобретение права собственности на земельные участки для иностранных граждан и юрлиц из списка недружественных государств. Кроме того, рассматривается возможность ограничивать правительству оборот земли, находящейся в собственности субъектов из недружественных стран. Соответственно иностранцы и компании из этих государств не смогут ни покупать землю в РФ, ни продавать уже имеющуюся в собственности гражданам недружественных стран. При этом предлагаемые нововведения не позволяют изымать приобретенные ранее земельные участки. Ранее на Украине разрешили принудительную конфискацию объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. Также на Украине разрешили забирать имущество за поддержку спецоперации РФ на Украине.

Иностранным гражданам и юрлицам из недружественных стран могут запретить покупать земельные участки на территории России. Об этом сказано в соответствующем законопроекте, который отправлен на проработку. «Законопроект направлен на создание комплекса ответных мер на недружественную политику односторонних санкций со стороны определенных зарубежных стран. […] Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран, которые традиционно работали в России, — заявил «Известиям» депутат Алексей Диденко, который является одним из авторов законопроекта. Речь идет о запрете на приобретение права собственности на земельные участки для иностранных граждан и юрлиц из списка недружественных государств. Кроме того, рассматривается возможность ограничивать правительству оборот земли, находящейся в собственности субъектов из недружественных стран. Соответственно иностранцы и компании из этих государств не смогут ни покупать землю в РФ, ни продавать уже имеющуюся в собственности гражданам недружественных стран. При этом предлагаемые нововведения не позволяют изымать приобретенные ранее земельные участки. Ранее на Украине разрешили принудительную конфискацию объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. Также на Украине разрешили забирать имущество за поддержку спецоперации РФ на Украине.