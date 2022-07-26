26 июля 2022

Власти РФ хотят ввести налоги для уехавших айтишников

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IT-специалисты, живущие за границей, будут платить 30% НДФЛ Фото:

Уехавшие IT-специалисты, которые работают удаленно, должны платить налоги на территории России. С такой инициативой выступили в Министерстве финансов РФ.

«В первую очередь такие налоговые изменения коснутся сотрудников иностранных представительств и IT-компаний, для которых дистанционный формат работы в последние годы стал нормой. Если инициатива Минфина будет поддержана, то российские компании будут удерживать из зарплат всех сотрудников, проживающих за пределами России более 183 дней, НДФЛ по ставке 30%», — сказал ведущий налоговый консультант аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Алан Тухватуллин в беседе с РИА «Новости».

Ранее генеральный директор агентства INPRO digital Виталий Арбузов сообщил, что в Россию вернулось большинство IT-специалистов, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что для IT-специалистов в России открылась «новая ниша».

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Уехавшие IT-специалисты, которые работают удаленно, должны платить налоги на территории России. С такой инициативой выступили в Министерстве финансов РФ. «В первую очередь такие налоговые изменения коснутся сотрудников иностранных представительств и IT-компаний, для которых дистанционный формат работы в последние годы стал нормой. Если инициатива Минфина будет поддержана, то российские компании будут удерживать из зарплат всех сотрудников, проживающих за пределами России более 183 дней, НДФЛ по ставке 30%», — сказал ведущий налоговый консультант аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Алан Тухватуллин в беседе с РИА «Новости». Ранее генеральный директор агентства INPRO digital Виталий Арбузов сообщил, что в Россию вернулось большинство IT-специалистов, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что для IT-специалистов в России открылась «новая ниша».
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