Власти РФ хотят ввести налоги для уехавших айтишников

27 июля 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

IT-специалисты, живущие за границей, будут платить 30% НДФЛ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уехавшие IT-специалисты, которые работают удаленно, должны платить налоги на территории России. С такой инициативой выступили в Министерстве финансов РФ. «В первую очередь такие налоговые изменения коснутся сотрудников иностранных представительств и IT-компаний, для которых дистанционный формат работы в последние годы стал нормой. Если инициатива Минфина будет поддержана, то российские компании будут удерживать из зарплат всех сотрудников, проживающих за пределами России более 183 дней, НДФЛ по ставке 30%», — сказал ведущий налоговый консультант аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Алан Тухватуллин в беседе с РИА «Новости». Ранее генеральный директор агентства INPRO digital Виталий Арбузов сообщил, что в Россию вернулось большинство IT-специалистов, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что для IT-специалистов в России открылась «новая ниша».

Уехавшие IT-специалисты, которые работают удаленно, должны платить налоги на территории России. С такой инициативой выступили в Министерстве финансов РФ. «В первую очередь такие налоговые изменения коснутся сотрудников иностранных представительств и IT-компаний, для которых дистанционный формат работы в последние годы стал нормой. Если инициатива Минфина будет поддержана, то российские компании будут удерживать из зарплат всех сотрудников, проживающих за пределами России более 183 дней, НДФЛ по ставке 30%», — сказал ведущий налоговый консультант аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Алан Тухватуллин в беседе с РИА «Новости». Ранее генеральный директор агентства INPRO digital Виталий Арбузов сообщил, что в Россию вернулось большинство IT-специалистов, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что для IT-специалистов в России открылась «новая ниша».