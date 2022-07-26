26 июля 2022

Екатеринбуржцы смогут улететь в Баку за 21 тысячу рублей

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
В Кольцово возобновляют полеты в Азербайджан Фото:

Стоимость билета на самолет по маршруту Екатеринбург — Баку составит от 20 700 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро», которая будет осуществлять перелеты.

«Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet-100 по средам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону от 20 700 рублей. По средам вылет из столицы Азербайджана в 15:20 местного времени, прибытие в Екатеринбург в 19:20, время в пути три часа. Обратный рейс в 20:20, прибытие в Баку в 22:20», — сообщили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге спустя пять месяцев возобновляют прямые авиаперелеты в столицу Азербайджана — Баку. «ИрАэро» начнет выполнять рейсы с 31 июля.

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Стоимость билета на самолет по маршруту Екатеринбург — Баку составит от 20 700 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро», которая будет осуществлять перелеты. «Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet-100 по средам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону от 20 700 рублей. По средам вылет из столицы Азербайджана в 15:20 местного времени, прибытие в Екатеринбург в 19:20, время в пути три часа. Обратный рейс в 20:20, прибытие в Баку в 22:20», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге спустя пять месяцев возобновляют прямые авиаперелеты в столицу Азербайджана — Баку. «ИрАэро» начнет выполнять рейсы с 31 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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