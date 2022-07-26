Екатеринбуржцы смогут улететь в Баку за 21 тысячу рублей

27 июля 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

В Кольцово возобновляют полеты в Азербайджан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Стоимость билета на самолет по маршруту Екатеринбург — Баку составит от 20 700 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро», которая будет осуществлять перелеты. «Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet-100 по средам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону от 20 700 рублей. По средам вылет из столицы Азербайджана в 15:20 местного времени, прибытие в Екатеринбург в 19:20, время в пути три часа. Обратный рейс в 20:20, прибытие в Баку в 22:20», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге спустя пять месяцев возобновляют прямые авиаперелеты в столицу Азербайджана — Баку. «ИрАэро» начнет выполнять рейсы с 31 июля.

Стоимость билета на самолет по маршруту Екатеринбург — Баку составит от 20 700 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро», которая будет осуществлять перелеты. «Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet-100 по средам и воскресеньям. Цена билета в одну сторону от 20 700 рублей. По средам вылет из столицы Азербайджана в 15:20 местного времени, прибытие в Екатеринбург в 19:20, время в пути три часа. Обратный рейс в 20:20, прибытие в Баку в 22:20», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге спустя пять месяцев возобновляют прямые авиаперелеты в столицу Азербайджана — Баку. «ИрАэро» начнет выполнять рейсы с 31 июля.