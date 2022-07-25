25 июля 2022

В Екатеринбург вернулись прямые перелеты в Баку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту
Рейсы Екатеринбург-Баку будут осуществляться два раза в неделю Фото:

В Екатеринбурге спустя пять месяцев возобновляют прямые авиаперелеты в столицу Азербайджана — Баку. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

«Из международного аэропорта Кольцово возобновляются рейсы в Баку. С 31 июля к выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания „Ираэро“», — заявили представители аэропорта. Билеты уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика и у агентов.

Рейсы Екатеринбург-Баку будут выполняться на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю: в среду в 20.20 и воскресенье в 17.20. Прибытие в Баку в 19.20 и 22.20 соответственно. Время указано местное. «Рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у свердловчан. По итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров. Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года», — рассказали в пресс-службе Кольцово.

Ранее из Екатеринбурга возобновили полеты в Египет. Они не осуществлялись по этому направлению с марта 2022 года.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В Екатеринбурге спустя пять месяцев возобновляют прямые авиаперелеты в столицу Азербайджана — Баку. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. «Из международного аэропорта Кольцово возобновляются рейсы в Баку. С 31 июля к выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания „Ираэро“», — заявили представители аэропорта. Билеты уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика и у агентов. Рейсы Екатеринбург-Баку будут выполняться на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю: в среду в 20.20 и воскресенье в 17.20. Прибытие в Баку в 19.20 и 22.20 соответственно. Время указано местное. «Рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у свердловчан. По итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров. Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года», — рассказали в пресс-службе Кольцово. Ранее из Екатеринбурга возобновили полеты в Египет. Они не осуществлялись по этому направлению с марта 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...