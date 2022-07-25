В Екатеринбург вернулись прямые перелеты в Баку

26 июля 2022 в 10:49 Размер текста - 17 +

Рейсы Екатеринбург-Баку будут осуществляться два раза в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге спустя пять месяцев возобновляют прямые авиаперелеты в столицу Азербайджана — Баку. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. «Из международного аэропорта Кольцово возобновляются рейсы в Баку. С 31 июля к выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания „Ираэро“», — заявили представители аэропорта. Билеты уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика и у агентов. Рейсы Екатеринбург-Баку будут выполняться на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю: в среду в 20.20 и воскресенье в 17.20. Прибытие в Баку в 19.20 и 22.20 соответственно. Время указано местное. «Рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у свердловчан. По итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров. Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года», — рассказали в пресс-службе Кольцово. Ранее из Екатеринбурга возобновили полеты в Египет. Они не осуществлялись по этому направлению с марта 2022 года.

В Екатеринбурге спустя пять месяцев возобновляют прямые авиаперелеты в столицу Азербайджана — Баку. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. «Из международного аэропорта Кольцово возобновляются рейсы в Баку. С 31 июля к выполнению полетов в столицу Азербайджана приступает авиакомпания „Ираэро“», — заявили представители аэропорта. Билеты уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика и у агентов. Рейсы Екатеринбург-Баку будут выполняться на отечественных самолетах SSJ-100 два раза в неделю: в среду в 20.20 и воскресенье в 17.20. Прибытие в Баку в 19.20 и 22.20 соответственно. Время указано местное. «Рейсы в Азербайджан пользуются стабильным спросом у свердловчан. По итогам 2021 года на направлении было обслужено более 12 тысяч пассажиров. Авиасообщение между Екатеринбургом и Баку было приостановлено в марте 2022 года», — рассказали в пресс-службе Кольцово. Ранее из Екатеринбурга возобновили полеты в Египет. Они не осуществлялись по этому направлению с марта 2022 года.