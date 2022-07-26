Пожаром у «путинской» школы в Екатеринбурге занялась полиция

27 июля 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Правоохранители проверят сообщения о загоревшихся автомобилях Владимир Андреев © URA.RU Полиция проверит инцидент у считающейся «путинской» школы №25 в Екатеринбурге, где ночью загорелись три автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. По данному факту отделом полиции будет проведена проверка», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что очевидец обратился в полицию ночью на 27 июля. Правоохранители выяснят, как автомобили могли загореться и можно ли считать инцидент поджогом. По предварительной информации, огонь перекинулся с одной машины на две соседние. О возгорании сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Там рассказали, что восемь спасателей потушили пожар за три минуты, однако огонь серьезно повредил автомобили. Школа №25 считается «путинской», потому что президент РФ Владимир Путин предложил строить садики и школы в одном здании. По этому принципу возведено образовательное учреждение в Мичуринском.

Полиция проверит инцидент у считающейся «путинской» школы №25 в Екатеринбурге, где ночью загорелись три автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. По данному факту отделом полиции будет проведена проверка», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что очевидец обратился в полицию ночью на 27 июля. Правоохранители выяснят, как автомобили могли загореться и можно ли считать инцидент поджогом. По предварительной информации, огонь перекинулся с одной машины на две соседние. О возгорании сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Там рассказали, что восемь спасателей потушили пожар за три минуты, однако огонь серьезно повредил автомобили. Школа №25 считается «путинской», потому что президент РФ Владимир Путин предложил строить садики и школы в одном здании. По этому принципу возведено образовательное учреждение в Мичуринском.