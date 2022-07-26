26 июля 2022

Пожаром у «путинской» школы в Екатеринбурге занялась полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители проверят сообщения о загоревшихся автомобилях

Полиция проверит инцидент у считающейся «путинской» школы №25 в Екатеринбурге, где ночью загорелись три автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

«По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. По данному факту отделом полиции будет проведена проверка», – говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что очевидец обратился в полицию ночью на 27 июля. Правоохранители выяснят, как автомобили могли загореться и можно ли считать инцидент поджогом. По предварительной информации, огонь перекинулся с одной машины на две соседние.

О возгорании сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Там рассказали, что восемь спасателей потушили пожар за три минуты, однако огонь серьезно повредил автомобили.

Школа №25 считается «путинской», потому что президент РФ Владимир Путин предложил строить садики и школы в одном здании. По этому принципу возведено образовательное учреждение в Мичуринском.

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Полиция проверит инцидент у считающейся «путинской» школы №25 в Екатеринбурге, где ночью загорелись три автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. По данному факту отделом полиции будет проведена проверка», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что очевидец обратился в полицию ночью на 27 июля. Правоохранители выяснят, как автомобили могли загореться и можно ли считать инцидент поджогом. По предварительной информации, огонь перекинулся с одной машины на две соседние. О возгорании сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Там рассказали, что восемь спасателей потушили пожар за три минуты, однако огонь серьезно повредил автомобили. Школа №25 считается «путинской», потому что президент РФ Владимир Путин предложил строить садики и школы в одном здании. По этому принципу возведено образовательное учреждение в Мичуринском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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