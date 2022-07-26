26 июля 2022

Пьяные подростки разбили остановки в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, вандалы, разбитая остановка
Ущерб составил более 20 тысяч рублей Фото:

Сотрудники полиции задержали троих пьяных подростков, которые разбили два остановочных комплекса в Кургане. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«В ночь с 25 на 26 июля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение по факту повреждения остановочного комплекса на улице Половинская. Прибывший на место происшествия наряд ППС задержал группу несовершеннолетних из трех человек. Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. В виду невозможности передачи подростков в ночное время законным представителям, они были помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — говорится в сообщении.

По данным областного УМВД, один подросток из Кургана вместе с приятелем из Далматовского района разбили стекла двух остановочных комплексов. Администрации города был нанесен ущерба на сумму более 20 тысяч рублей. В настоящее время в отношении вандалов возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU писало, что курганская библиотека простила вандала за сломанное имущество. Также сообщалось, что зауральский вандал метнул урну в памятник и разбил фонари. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

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Сотрудники полиции задержали троих пьяных подростков, которые разбили два остановочных комплекса в Кургане. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «В ночь с 25 на 26 июля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение по факту повреждения остановочного комплекса на улице Половинская. Прибывший на место происшествия наряд ППС задержал группу несовершеннолетних из трех человек. Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. В виду невозможности передачи подростков в ночное время законным представителям, они были помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — говорится в сообщении. По данным областного УМВД, один подросток из Кургана вместе с приятелем из Далматовского района разбили стекла двух остановочных комплексов. Администрации города был нанесен ущерба на сумму более 20 тысяч рублей. В настоящее время в отношении вандалов возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее URA.RU писало, что курганская библиотека простила вандала за сломанное имущество. Также сообщалось, что зауральский вандал метнул урну в памятник и разбил фонари. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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