Пьяные подростки разбили остановки в Кургане

Ущерб составил более 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции задержали троих пьяных подростков, которые разбили два остановочных комплекса в Кургане. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«В ночь с 25 на 26 июля в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение по факту повреждения остановочного комплекса на улице Половинская. Прибывший на место происшествия наряд ППС задержал группу несовершеннолетних из трех человек. Подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. В виду невозможности передачи подростков в ночное время законным представителям, они были помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — говорится в сообщении.

По данным областного УМВД, один подросток из Кургана вместе с приятелем из Далматовского района разбили стекла двух остановочных комплексов. Администрации города был нанесен ущерба на сумму более 20 тысяч рублей. В настоящее время в отношении вандалов возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее URA.RU писало, что курганская библиотека простила вандала за сломанное имущество. Также сообщалось, что зауральский вандал метнул урну в памятник и разбил фонари. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.