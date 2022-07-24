Курганская библиотека простила вандала за сломанный объект

25 июля 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

В ходе суда библиотека простила вандала за сломанный арт-объект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Библиотека им. Л.И. Куликова примирилась с молодым курганцем, сломавшим арт-объект «Домик на ножке». Сумма причиненного ущерба составила более 14 тысяч. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «Обвиняемый в ходе суде признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, а также до судебного разбирательства добровольно возместил причиненный ущерб в размере 14 800 рублей. В судебном заседании стороны примирились, молодой человек освобожден от уголовной ответственности по ч.1 статьи 214 УК РФ — вандализм», — указано в сообщении ведомства. Судом установлено, что 26-летний курганец в апреле 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, ударом ноги сломал арт-объект «Домик на ножке» рядом с библиотекой им. Л.И. Куликова. На сегодняшний день мужчина освобожден от уголовной ответственности, постановление суда пока не вступило в законную силу. До этого URA.RU сообщало, что курганские вандалы испортили новый стадион школы №5. Спортивный объект был сдан в эксплуатацию в 2021 году. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Библиотека им. Л.И. Куликова примирилась с молодым курганцем, сломавшим арт-объект «Домик на ножке». Сумма причиненного ущерба составила более 14 тысяч. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «Обвиняемый в ходе суде признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, а также до судебного разбирательства добровольно возместил причиненный ущерб в размере 14 800 рублей. В судебном заседании стороны примирились, молодой человек освобожден от уголовной ответственности по ч.1 статьи 214 УК РФ — вандализм», — указано в сообщении ведомства. Судом установлено, что 26-летний курганец в апреле 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, ударом ноги сломал арт-объект «Домик на ножке» рядом с библиотекой им. Л.И. Куликова. На сегодняшний день мужчина освобожден от уголовной ответственности, постановление суда пока не вступило в законную силу. До этого URA.RU сообщало, что курганские вандалы испортили новый стадион школы №5. Спортивный объект был сдан в эксплуатацию в 2021 году.