Бунтующие депутаты поедут по курганским больницам

Шадринские депутаты посетят курганские больницы и обсудят реформу медучреждений Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области депутаты Шадринской городской думы, которые выступают против объединения трех больниц, посетят медучреждения Кургана. Об этом URA.RU сообщил депутат Григорий Задорин. Он рассказал, что письмо с приглашением от департамента здравоохранения пришло в гордуму.

«Нас пригласили 28 июля в Курган. После посещения больниц запланировано 30-минутное совещание в департаменте. Ситуация странная: мы обсуждаем больницы в Шадринске, а нас зовут смотреть больницы Кургана. По-хорошему, представители департамента здравоохранения к нам должны приехать, а не мы туда», — сказал корреспонденту URA.RU Задорин.

В Курган поедет делегация из десяти человек. Депутаты посетят перинатальный центр, онкодиспансер, детскую поликлинику, поликлиники №1 и №2. «Большинство жителей Шадринска, с которыми я общался, в шоке от этого объединения. Это мнения моих избирателей. Я поеду отстаивать их интересы», — подчеркнул Задорин.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, который отвечает за взаимодействие с другими департаментами, направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что врачи выступили против объединения трех больниц Шадринска. О негативных последствиях оптимизации они рассказали на совместном заседании комиссий гордумы. Медиков поддержали местные депутаты. Позже в Шадринске замгубернатора Лариса Кокорина и директор депздрава Алексей Сигидаев провели встречу по данному вопросу. В Курганской области вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская.