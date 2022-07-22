Власти Кургана обсудили скандальную реформу с работниками больниц

Участники встречи ответили на вопросы коллег и попытались развеять опасения по поводу сокращения медперсонала и закрытия медучреждений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) представители администрации региона на встрече с сотрудниками больниц и общественниками обсудили модернизацию системы городских медучреждений, которая вызвала общественный резонанс. Замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина и руководители профильных ведомств и министерств ответили на вопросы граждан, передает пресс-служба правительства области.

«Ни одна больница не будет закрыта. В сохранении медицинского персонала мы также крайне заинтересованы, сокращения медработников не планируется. Создание единой медорганизации позволит обеспечить более рациональное и эффективное использование ресурсов и направить сэкономленные средства на повышение оплаты труда», — пояснила Кокорина.

В сообщении также говорится, что многие регионы уже успешно реализовали подобные проекты. Весь полученный опыт был изучен авторами перед запуском реформы на территории Курганской области. «В результате — выиграли и пациенты, которые получают более качественную помощь, и медицинские работники, которые получили возможность более полно реализовать свой потенциал», — уточнил директор депздрава Алексей Сигидаев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вместо центральных районных больниц появятся 8 межрайонных, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская. Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов предложил предотвратить объединение больниц Шадринска путем введения в РФ моратория на сокращение. Вместе с тем, курганский мэр заявил, что больницу не закроют из-за реформы. Директор департамента здравоохранения Курганской области нарисовал схему, которая показывает, как будут объединять врачей. А курганцы считают, что больницы районов объединяют из-за долгов.

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