Чем запомнился екатеринбуржцам фестиваль «Ночь музыки-2022»

Нападение на МакSим, драка на «Ак-47» и поножовщина — о том, что пережили гости праздника

25 июня 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Ursl Music Night не обошелся без форс-мажоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 24 июня прошел восьмой по счету музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Несмотря на то, что у организаторов есть опыт проведения подобных масштабных мероприятий, не обошлось и без неприятных сюрпризов. URA.RU подготовило подборку самых ярких событий летней музыкальной ночи. Нападение на певицу МакSим Самой большой по числу гостей стала площадка возле Капсулы времени на Плотинке. Здесь гости фестиваля начали собираться еще за четыре часа до выступления одного из главных хэдлайнеров — певицы МакSим. Выход исполнительницы аудитория встретила криками и громкими аплодисментами. Певица начала свое выступление с песни «Секретов нет», продолжила «Радиоволнами», однако на третьей по счету песне «Мой рай» на сцену выбежала поклонница МакSим. Она схватила девушку за руку, но к фанатке тут же подоспела охрана. Девушка потянула певицу за собой, та упала на колени, после чего охранник вывел нарушительницу порядка. МакSим после этого была в растерянности и не смогла допеть песню до конца. Однако после небольшого перерыва артистка смогла взять себя в руки и продолжить выступление. Драка на концерте «Ак-47» Не менее яркий эпизод случился на концерте уральской группы «Ак-47». После выступления трое екатеринбуржцев устроили драку, которую тут же бросились разнимать прохожие. Горожане отмечают, что на площадке в целом обстановка была накалена: люди толкались, ругались и при первой же возможности начинали размахивать кулаками. Некоторые гости фестиваля связывают это с тем, что на концерте «Ак-47» собралось большое количество людей в неадекватном и нетрезвом состоянии. Об этом можно было судить по большому количеству мусора, который валялся под ногами — жители города то и дело наступали на стекло и пустые бутылки из-под алкоголя. Плохой звук Посетители UMN отмечали плохой звук на крупных музыкальных площадках. Так, на выступлении МакSим, люди, находившиеся непосредственно возле Капсулы времени, а также на мосту и около памятника Татищеву и де Геннину, говорили, что исполнительницу практически не было слышно. При этом хорошее звучание было за сценой — возле колледжа имени Ползунова. О технических проблемах заявляли и на площадке у Дворца молодежи. Там пришлось временно отложить выступление певицы Кристины Кошелевой, из-за чего слетел весь тайминг мероприятия — певец ZOLOTO исполнил лишь четыре своих песни, но и их было плохо слышно. Максим Свобода выступал на площадке у Дворца молодежи, где были технические неполадки Фото: Размик Закарян © URA.RU Толпы, давка и куча мусора Масштабное мероприятие не обошлось и без традиционной давки. Толпы людей собирались не только на площадках хэдлайнеров, но и на центральных улицах. Так, сотрудникам ДПС приходилось сопровождать трамвай, который не мог спокойно проехать по проспекту Ленина из-за пешеходов, идущих по проезжей части. Давка была замечена на фудмаркете ESTORY в ТРЦ «Гринвич», где выступала рок-группа Uma2rmaH и певица Ольга Серябкина. Посетители жаловались на духоту и большое скопление людей: очередь из желающих послушать известных артистов тянулась с первого на четвертый этаж. В один момент охрана перестала пускать горожан на фудмаркет, мотивируя это тем, что площадка больше не может вместить екатеринбуржцев. К слову, проблема наблюдалась не только с входом, но и выходом из ESTORY: посетители концерта могли покинуть помещение только через два эскалатора — лифта на четвертом этаже, где располагается фудмаркет, нет. Из-за большого скопления людей некоторым приходилось вызывать скорую. На площадке возле Дворца молодежи музыкальную программу пришлось прервать из-за того, что одному человеку стало плохо. Также горожане отметили нехватку мусорных баков, из-за чего в урнах возле заведений и скамеек было скопление больших куч мусора. Странные танцы и выходки Самым ярким персонажем вечера стал мужчина в свадебном платье, который залез на сцену рок-площадки возле Главпочтамта. Позже его заметили танцующим в хороводе на Плотинке. Возле гостиницы «Исеть» танцы босиком под техно устроил другой мужчина. Его выступление оценили как организаторы фестиваля, так и гости площадки. Были и те, кто мало заботился о собственной безопасности. Чтобы увидеть любимых артистов, некоторые горожане залезали на крыши, ворота и памятники. Также во время проведения музыкальной программы на улице Вайнера корреспондент URA.RU стал свидетелем поножовщины — два молодых человека вступили в спор, после чего один их них получил удар ножом в горло и ухо. Пострадавший остался жив. Возле гостиницы «Исеть» своими танцами всех радовал босоногий мужчина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоторые горожане предпочитали смотреть на артистов с высоты Фото: Размик Закарян © URA.RU Уютные площадки Несмотря на то, что многие горожане негативно отозвались об организации фестиваля, были и те, кто остался доволен площадками. Одна из таких приятных сцен находилась возле корпуса Уральского федерального университета на Ленина, 51, где на импровизированном балконе выступали артисты оперного театра. Душевной площадкой посчитали и сцену во дворе культуры и труда под названием «Шаболовка 37», здесь артисты исполняли джазовые композиции. Уютным горожане назвали и фотографический музей «Дом Метенкова», где все желающие могли поучаствовать в техно-вечеринке и насладиться DJ-сетами, а также площадку возле Окружного дома офицеров — здесь выступали народные коллективы. Спокойно было и на Октябрьской площади, где прошла акция «Светает», которая стала символом окончания фестиваля «Ночь музыки». Тысячи горожан вместе с группой «Браво» и камерным оркестром B-A-C-H исполнили песню «Луч солнца золотого». Во дворе фотографического музея «Дом Метенкова» было спокойно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Акция «Светает» также прошла без происшествий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге 24 июня прошел восьмой по счету музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Несмотря на то, что у организаторов есть опыт проведения подобных масштабных мероприятий, не обошлось и без неприятных сюрпризов. URA.RU подготовило подборку самых ярких событий летней музыкальной ночи. Нападение на певицу МакSим Самой большой по числу гостей стала площадка возле Капсулы времени на Плотинке. Здесь гости фестиваля начали собираться еще за четыре часа до выступления одного из главных хэдлайнеров — певицы МакSим. Выход исполнительницы аудитория встретила криками и громкими аплодисментами. Певица начала свое выступление с песни «Секретов нет», продолжила «Радиоволнами», однако на третьей по счету песне «Мой рай» на сцену выбежала поклонница МакSим. Она схватила девушку за руку, но к фанатке тут же подоспела охрана. Девушка потянула певицу за собой, та упала на колени, после чего охранник вывел нарушительницу порядка. МакSим после этого была в растерянности и не смогла допеть песню до конца. Однако после небольшого перерыва артистка смогла взять себя в руки и продолжить выступление. Драка на концерте «Ак-47» Не менее яркий эпизод случился на концерте уральской группы «Ак-47». После выступления трое екатеринбуржцев устроили драку, которую тут же бросились разнимать прохожие. Горожане отмечают, что на площадке в целом обстановка была накалена: люди толкались, ругались и при первой же возможности начинали размахивать кулаками. Некоторые гости фестиваля связывают это с тем, что на концерте «Ак-47» собралось большое количество людей в неадекватном и нетрезвом состоянии. Об этом можно было судить по большому количеству мусора, который валялся под ногами — жители города то и дело наступали на стекло и пустые бутылки из-под алкоголя. Плохой звук Посетители UMN отмечали плохой звук на крупных музыкальных площадках. Так, на выступлении МакSим, люди, находившиеся непосредственно возле Капсулы времени, а также на мосту и около памятника Татищеву и де Геннину, говорили, что исполнительницу практически не было слышно. При этом хорошее звучание было за сценой — возле колледжа имени Ползунова. О технических проблемах заявляли и на площадке у Дворца молодежи. Там пришлось временно отложить выступление певицы Кристины Кошелевой, из-за чего слетел весь тайминг мероприятия — певец ZOLOTO исполнил лишь четыре своих песни, но и их было плохо слышно. Толпы, давка и куча мусора Масштабное мероприятие не обошлось и без традиционной давки. Толпы людей собирались не только на площадках хэдлайнеров, но и на центральных улицах. Так, сотрудникам ДПС приходилось сопровождать трамвай, который не мог спокойно проехать по проспекту Ленина из-за пешеходов, идущих по проезжей части. Давка была замечена на фудмаркете ESTORY в ТРЦ «Гринвич», где выступала рок-группа Uma2rmaH и певица Ольга Серябкина. Посетители жаловались на духоту и большое скопление людей: очередь из желающих послушать известных артистов тянулась с первого на четвертый этаж. В один момент охрана перестала пускать горожан на фудмаркет, мотивируя это тем, что площадка больше не может вместить екатеринбуржцев. К слову, проблема наблюдалась не только с входом, но и выходом из ESTORY: посетители концерта могли покинуть помещение только через два эскалатора — лифта на четвертом этаже, где располагается фудмаркет, нет. Из-за большого скопления людей некоторым приходилось вызывать скорую. На площадке возле Дворца молодежи музыкальную программу пришлось прервать из-за того, что одному человеку стало плохо. Также горожане отметили нехватку мусорных баков, из-за чего в урнах возле заведений и скамеек было скопление больших куч мусора. Странные танцы и выходки Самым ярким персонажем вечера стал мужчина в свадебном платье, который залез на сцену рок-площадки возле Главпочтамта. Позже его заметили танцующим в хороводе на Плотинке. Возле гостиницы «Исеть» танцы босиком под техно устроил другой мужчина. Его выступление оценили как организаторы фестиваля, так и гости площадки. Были и те, кто мало заботился о собственной безопасности. Чтобы увидеть любимых артистов, некоторые горожане залезали на крыши, ворота и памятники. Также во время проведения музыкальной программы на улице Вайнера корреспондент URA.RU стал свидетелем поножовщины — два молодых человека вступили в спор, после чего один их них получил удар ножом в горло и ухо. Пострадавший остался жив. Уютные площадки Несмотря на то, что многие горожане негативно отозвались об организации фестиваля, были и те, кто остался доволен площадками. Одна из таких приятных сцен находилась возле корпуса Уральского федерального университета на Ленина, 51, где на импровизированном балконе выступали артисты оперного театра. Душевной площадкой посчитали и сцену во дворе культуры и труда под названием «Шаболовка 37», здесь артисты исполняли джазовые композиции. Уютным горожане назвали и фотографический музей «Дом Метенкова», где все желающие могли поучаствовать в техно-вечеринке и насладиться DJ-сетами, а также площадку возле Окружного дома офицеров — здесь выступали народные коллективы. Спокойно было и на Октябрьской площади, где прошла акция «Светает», которая стала символом окончания фестиваля «Ночь музыки». Тысячи горожан вместе с группой «Браво» и камерным оркестром B-A-C-H исполнили песню «Луч солнца золотого».